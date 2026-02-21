El Cleba cae con orgullo en Pozuelo de Calatrava

Publicado por Aarón Oz Pozuelo de Calatrava Creado: Actualizado:

POZUELO DE CALATRAVA 31

Paula, Noelia (1), M. Laguna (9), Daniela (7), Martina (4), Noelia Delfa (3), Catalina (1), Elena Diaz, Andrea, Selena, María Montoro, Celia (1), Davinia (3), Martina (2), Antonia y Miranda.

CAJA RURAL CLEBA 27

Carmen (1), Marta Fariza (1), Paula (3), Aintzane (5), Valeria (3), Jone, Irune (1), Cecilia (6), Velasco, Itahisa (3), Jana, Claudia (1), Mireia (1) y Posado.

Parciales: 3-3, 7-6, 8-9, 13-12, 14-15, 15-17 (descanso), 20-20, 24-23, 24-23, 27-23, 27-24 y 31-27. Árbitra: Beatriz del Valle Encuentra. Excluyó dos minutos por las locales a Daniela, Davinia y Martina; y por las visitantes a Carmen, Paula y Aintzane. Incidencias: 18ª jornada de la División de Honor Oro de Balonmano Femenino, disputado en Las Espartanas.

Derrota ajustada y de orgullo del Cleba ante un Pozuelo de Calatrava que se mantiene en lo más alto de la clasificación. Un primer tiempo muy intenso y lleno de goles puso por delante a las visitantes, pero el segundo tiempo marcado por una gran actuación de ambas guardametas impidió que las visitantes se llevaran algo más de su visita a localidad de la provincia de Ciudad Real.

Después de un triunfo agónico y por la mínima frente a un rival directo, como el Boadilla, el Cleba buscaba mantener su buena racha sin conocer la derrota y escalando posiciones ante un complicado oponente como el BM Pozuelo de Calatrava. Un buen momento para enfrentarse al segundo clasificado tras enlazar dos derrotas seguidas, ante el líder y el quinto, y no estar en una dinámica positiva de resultados. El inicio del partido estuvo marcado por la igualdad, el intercambio de golpes, el juego táctico y con un 4 a 4 en tan solo seis minutos de juego que preveía que el partido podía irse a una puntuación muy alta.