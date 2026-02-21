Un derbi de dos caras entre el Ciudad de Ponferrada SDP y la Cultural y victoria final para los de casa

El Ciudad de Ponferrada empezó dubitativo y acabó ganando a una Cultural que fue de más a menos.L. DE LA MATA

Un partido con dos caras y triunfo final para el que estuvo más sólido en los momentos clave, el Ciudad de Ponferrada SDP (93-86) en un derbi provincial en el que la Cultural fue de más a menos.

Se esperaba mucho de un partido en el que los alicientes sobran. Y el pulso no defraudó. Sin concesiones y sin dejarse nada en el zurrón los dos equipos salieron decididos a mostrar sus argumentos sobre la pista. Y fueron los visitantes los que mejor se iban a adaptar a un ritmo vertiginoso que los llevó a cerrar los 10 minutos iniciales con un 17-27.

Poco iba a variar el segundo cuarto. Si cabe una mejor defensa por parte de los ponferradinos que a pesar de ceder en el parcial por 14-17 lograron frenar a una Cultural que al descanso se iba con 13 puntos de margen (31-44).

La mejor cara de los leoneses se tornaba en otra muy diferente tras el paso por vestuarios. El Ciudad de Ponferrada pasaba a dominar ambas zonas y con un 31-13 lograba no solo recuperar el ritmo al encuentro, sino remontar hasta el 62-57.

Nada estaba decidido aunque las sensaciones parecía se habían volcado en forma positiva del lado berciano. Los últimos diez minutos fueron un festival de ataque sobre las defensas. Y con el Ciudad de Ponferrada sellando la victoria frente a la Cultural.