El Atlético Mansillés triunfa en Soria

El Atlético Mansillés dio un golpe encima de la mesa en Soria al imponerse por 0-1 al filial Numancia en un duelo cargado de tensión, necesidad y ambición. Se enfrentaban el séptimo clasificado, con 33 puntos al inicio de la jornada, ante un segundo equipo soriano que va decimosexto, con 16, urgido por escapar de la zona roja. Noventa minutos después, el tablero clasificatorio había cambiado y los leoneses celebraban algo más que tres puntos.

El partido arrancó con ritmo e intensidad, consciente el filial rojillo de que no podía dejar pasar otra oportunidad en casa. Oleg sostuvo a los suyos bajo palos, mientras la zaga intentaba frenar las transiciones visitantes. En el minuto 73, Ayuda vio la primera amarilla; once después, la segunda. La expulsión dejó al Numancia B con diez en el tramo decisivo. Con uno menos y la presión clasificatoria asfixiando, el equipo local quedó expuesto ante un Mansillés que olió sangre.

Y cuando el empate parecía sellado, apareció el nombre propio de la tarde. Minuto 86. Balón al área y remate certero de Nacho Rodríguez. El defensa de 23 años, hasta ahora inédito en el apartado goleador, firmó su primer tanto de la temporada en el momento más oportuno.