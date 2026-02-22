El Olímpico de León tutea a la Real Sociedad B y se reparte los puntos en un pulso intenso

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

OLÍMPICO DE LEÓN 1

Natalia, Marta, Aida, Helena, Emma, Nere (Vero, min 63), Aitana (Claudia, min 84), Sofia, Fariza (Roldán, min 90), Ayure (Naiala, min 84) y Albiol.

REAL SOCIEDAD B 1

Maite, Ane, Nahia, Matilde (Soroa, min 45), Patricia (Garazi, min 75), Zunzunegui (June, min 75), Alaia (Carlota, min 69), Isasisasmendi, Maren, Aiara e Intza (Yenai, min 88).

Goles: 0-1, min 32: Intza; 1-1, min 42: Ayure. tarjetas amarillas. Árbitro: Jorge Vega. Auxiliado en las bandas por Carlos González y por Marcos Gómez.Amaruilla para para Patricia (min 73), Aitor (min 82 ), Iosu (min 82), Carlota (min 90) y Matilde (min 90) por parte de la Real Sociedad. Incidencias: Partido perteneciente a la 2ª Federación Femenina disputado en el Complejo Deportivo Olímpico de León.

Gran trabajo del Olímpico de León frente a uno de los rivales más potentes de la categoría. Un equipo solidario, intenso y dejando pensar muy poco a la Real Sociedad desde el primer minuto (1-1). A pesar del gran planteamiento, se adelantaban las txuriurdin tras un rápido contragolpe que, tras un desajuste defensivo al que Helena no llegaba, aprovechaba Rondo para hacer el cero a uno en el minuto 30.

Pero el Olímpico no bajaba los brazos. Al borde del descanso, Ayure ponía las tablas en el marcador tras una primera mitad en la que Fariza y toda la línea ofensiva encerraron a la Real en su campo. Solo una intervención salvadora de Natalia evitó el segundo tanto visitante.

El guion se repetía tras el descanso: la Real tratando de imponer su juego y las leonesas compitiendo cada balón. La ocasión más clara fue para Andrea Albiol, que rozó el gol con un disparo al palo derecho de Maite. El encuentro dejó buenas noticias con el debut de Naiala.