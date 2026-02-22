El BF León pierde en el pulso de rivales directos frente al Ibaizabal

Publicado por Alberto Ortuño Galdakao Creado: Actualizado:

IBAIZABAL 64

Sarasúa (19), Vindel (16), Usua Iruskieta (2), Leguina (6) y Royale (6). También jugaron Vallejo (7), Ana Iruskieta (4), Cintia López (-), Naiara Díaz (-), Chass (-) y Cuesta (4).

BF LEÓN 49

Katiana Benítez (8), Julia Martínez (5), Angelica Martín (0), Paula Vaquera (8), Fatoumata Dembelé (13). También jugaron: Naroa Martínez (4), Mansilla (0), Mar Ferreras (3), Lucía García (5), Daniela Díaz (3).

Marcadores parciales: 20-15, 37-26 (descanso), 46-35 y 64-49 (final). Árbitros: Álvaro Sanmatín Agustín e Ibai Gaztelu Gandarillas. Sin eliminadas por personles. Incidencias: Polideportivo Urreta. Partido de Liga de la Liga Femenina 2.

El BF León encajó una merecida derrota en su visita a la pista del Ibaizabal por 64-49, en un encuentro en el que las leonesas siempre fueron a remolque en el marcador ante un conjunto vizcaíno que se mostró superior durante todo el partido. Sarasúa, máxima anotadora con 19 puntos, y Vindel, MVP del choque con 30 de valoración con sus 16 puntos y 12 rebotes, fueron las verdugas de un conjunto visitante, donde destacó la aportación de Dembelé, la mejor de su equipo con sus 13 puntos y 6 rebotes.