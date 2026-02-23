Tamara Seijas roza el top cinco en Rentería y ratifica el momento dulce en el que se halla el Eneicat

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat disputó el pasado fin de semana su segunda carrera de la temporada 2026 en el Premio Ciclista Ane Santesteban – Errenteriako Ane Santesteban Txirrindulari Saria, celebrado en Rentería (ciudad guipuzcoana de unos 40.000 habitantes cercana a San Sebastián), firmando un papel muy interesante teniendo en cuenta que compitió contra algunos de los equipos más potentes del panorama nacional.

La gallega Tamara Seijas logró un encomiable sexto puesto, entrando en el grupo cabecero tras una prueba de altísimo ritmo (1.36:36), ratificando su crecimiento competitivo en su primer año completo en carretera dentro de la escuadra leonesa.

Con únicamente cuatro corredoras en línea de salida y frente a equipos con el doble de integrantes, el equipo leonés supo competir con sus armas. El ritmo impuesto desde el inicio extrajo con velocidad a lo mejor del pelotón, dejando la carrera reducida a un grupo muy exiguo en los kilómetros decisivos.

Además del loable resultado de Seijas, Eneicat posicionó a Natalia Vázquez (23ª) y Joane Gorostiza (42ª) dentro de un pelotón muy mermado por la intensidad, mostrando solidez y compromiso colectivo. Por su parte, la leonesa Mercedes González continúa sumando experiencia en su segunda prueba desde su incorporación al ciclismo de competición, en una temporada clave para su paulatina adaptación.

El director del equipo valoraba muy positivamente el rendimiento del bloque, ya que: “sabíamos que iba a ser una carrera muy rápida y selectiva desde el inicio. Con solo cuatro corredoras y frente a estructuras más numerosas, el equipo ha competido con mucha madurez. El sexto puesto de Tamara nos deja un sabor excelente porque estuvo siempre en carrera y peleando con las mejores.”

“Natalia y Joane supieron mantenerse bien posicionadas en un pelotón muy castigado por el ritmo, y Mercedes sigue dando pasos importantes en su proceso de adaptación. Estamos todavía sin contar con nuestras primeras espadas, pero las sensaciones son muy buenas y el equipo está creciendo carrera a carrera”, concluyó.

Con este resultado, el Eneicat confirma su progresión en este inicio de temporada 2026 y afronta con optimismo su siguiente compromiso, que será la Vuelta a Extremadura, entre el 6 y el 8 de marzo. El proyecto sigue consolidándose con ambición y trabajo colectivo como señas de identidad.