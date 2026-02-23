Marta García afila garras para el Nacional

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La atleta leonesa Marta García cerró su preparación para la temporada en pista cubierta con dos grandes registros en su estreno internacional, superando sus marcas personales, tanto en 1.500 metros, como en 3.000, donde la mejora le permitió establecer un nuevo registro nacional en la distancia.

El pasado domingo, García participó en la Orlen Copernicus Cup que se disputó en la ciudad del centro-norte de Polonia conocida como Torun, que será también el escenario que acogerá próximamente el XXI Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en concreto entre el 20 y el 22 de marzo. La leonesa consiguió rebajar en otros tres segundos su marca personal en la distancia de 1.500 metros para situarla en 4.04:92.

García llegará, de este modo, en la mejor disposición al campeonato de España que se celebrará en la ciudad Valencia entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, como primer objetivo de la temporada invernal, antes de afrontar en tierras polacas un mundial en el que tiene puestas las máximas esperanzas.

La atleta leonesa, formada deportivamente en la vecina ciudad de Palencia, completó una primera parte del año centrándose en las pruebas en ruta, donde repitió las victorias en la San Silvestre de León y en la archiconocida Vallecana, para después estrenarse en los 10 kilómetros de la urbe levantina de Valencia, donde se quedó a tan solo siete segundos de la marca nacional en esta distancia.

Después de superar unos problemas físicos hace unas semanas, la discípula del germano Thomas Dreissigacker de cuyo grupo de entrenamiento es miembro, se centró en competir en aquellas pruebas del calendario que se litigan bajo techo, debutando en el Mitin de Madrid en 1.500 metros, para después competir en los 3.000 de la ciudad francesa de Lievin donde logró la plusmarca nacional y remató en la población polaca de Torun, de nuevo volviendo a la distancia de los 1.500.