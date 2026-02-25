Los ‘deportivos’ de Diario de León le desean buena suerte a Pablo Rioja

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

Compañeros bien avenidos, pero sobre todo, amigos. Es lo que tiene ser deportivos, en todos los sentidos de la palabra. En su retina cientos, más bien miles de horas siendo los notarios de la actualidad deportiva en Diario de León. Son la sección de Deportes que este miércoles despidieron a uno de los suyos.

No fue un adiós, sino un hasta luego porque el periodismo y el deporte se lleva siempre en las venas. Pablo Rioja Barrocal recibía el cariño de aquellos que compartieron con él cientos de jornadas escribiendo y debatiendo, que en el deporte también existen multitud de puntos de vista, de la Cultural (con la que se alegra en los triunfos y sufre en los momentos malos, pero siempre lleva su escudo en el corazón), el Ademar, atletismo y de su pasión por el Real Madrid (algunos creen que es más ‘merengue’ que Bernabéu).

Ahora, con nuevos horizontes a nivel profesional, sus compañeros de Deportes no han dejado pasar la oportunidad de agradecerle su amistad, de compartir tantas anécdotas y de desearle suerte. Sección que cuenta con un nuevo integrante, el más joven, Guillermo Mieres. Con una comida en el restaurante La Tahona de Ambrosia en la que ante unas sabrosas viandas condimentadas con alegría y nostalgia y en las que no faltó el recuerdo a su amigo y compañero Joaquín Coto, fallecido hace escasas fechas. Ángel Fraguas, responsable de la sección en el decano de la prensa leonesa, Roberto Arias, Miguel Ángel Tranca, Tasio, Pedro Mielgo, Roberto Sordo compartieron mesa y mantel antes de que, con el cariño hacia Diario de León, Pablo Rioja emprenda nuevos horizontes. En unos días México. Luego dios dirá.