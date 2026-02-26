El jugador de pádel bembibrense Diego Mantecón acudirá a un importante torneo a nivel nacional en Murcia

Publicado por Redacción Bembibre Creado: Actualizado:

Diego Mantecón, jugador de pádel de 17 años y natural de Bembibre, participará en el torneo nacional TYC Premium, que se disputa en Murcia entre el 27 de febrero y el 1 de marzo y está considerado uno de los campeonatos más importantes del país.

En la categoría Júnior competirán únicamente 18 parejas, por lo que su presencia en esta cita supone un importante logro y el reconocimiento al esfuerzo y trabajo que viene realizando a lo largo de los últimos años.

Para él es una gran oportunidad de competir al máximo nivel nacional y representar a la localidad de Bembibre en un evento de tanta relevancia.