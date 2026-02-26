La Peña UD Las Palmas de La Bañeza arropará al club 'pío-pío' en el Reino

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

La UD Las Palmas no estará sola en el estadio Reino de León. al grito de 'pio-pío' el club insular tendrá el apoyo en las gradas del recinto leonés el domingo a las 18.30 horas frente a la Cultural de la numerosa peña UD Las Palmas de La Bañeza. Serán más de 150 los socios de la citada peña los que se desplazarán desde La Bañeza para dar color, en este caso amarillo, al pulso futbolístico.

Una tercera parte de ellos en un autocar mientras que el resto de forma particular con sus vehículos. A este número se unirán cerca de medio centenar más de aficionados de la UD Las Palmas procedentes de otros puntos de la geografía española y también los que se desplacen desde Gran canaria en la delegación del club.

Respecto a la Peña UD Las Palmas de La Bañeza, con su presidente Hermógenes Celada a la cabeza, las entradas para poder presenciar el partido las compraron a través del club insular. El propio Hermógenes apuntaba que «somos de la UD Las Palmas, pero ojalá la Cultural pueda seguir en segunda. Para nosotros la satisfacción sería plena. Y si logra el ascenso a Primera División Las Palmas, mucho mejor. Somos de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también queremos al club de nuestra tierra, la Cultural», apunta Hermógenes.