La Federación de Lucha Leonesa busca conocer organizadores

Imagen de archivo de un corro de lucha de la Liga de Verano.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aunque prácticamente está comenzando el año, se hace necesario para la Federación de Lucha Leonesa, por motivos logísticos y organizativos, convocar a Ayuntamientos y Juntas Vecinales para que aquellos que lo deseen muestren su interés en organizar alguna de las competiciones (corros) de la Liga de Verano Senior 2026.

Además, como novedad este año, el histórico Campeonato Provincial y el tradicional Ribera contra Montaña deberán ser solicitados por las localidades que quieran organizarlos, ya que estos estarán subvencionados directamente por la Diputación de León al Ayuntamiento o Junta Vecinal pertinente.

Se ha comunicado la apertura de este plazo a los promotores de anteriores temporadas, de los cuales ya se disponen de sus contactos, pero por si algún ente público más pudiera estar interesado, se comunica también públicamente a través de medios de comunicación y redes sociales oficiales. El plazo para realizar la solicitud expira el viernes, 13 de marzo.