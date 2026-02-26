El Villaquilambre Inspira+ se mide al Tierra Castellana en partido aplazado

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

El Villaquilambre Inspira+ disputará este fin de semana dos partidos, al medirse el viernes 27 (21.00 horas) al Tierra Castellana de Arévalo en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada, aplazado en su día por las inclemencias meteorológicas y el próximo domingo (16.45 horas) al Trepalio, en el derbi de la jornada, ambos en el Pabellón de Navatejera.

Los dirigidos por Mañanes, segundos en la clasificación y única alternativa al Juventud del Círculo burgalés, líder destacado del grupo, no pueden fallar en ninguno de los dos compromisos si quieren mantener sus opciones de proclamarse campeones y ascender a la Segunda Divisisión B al encontrarse a siete puntos de primer clasificado que reducirán como mínimo a cuatro si son capaces de sumar los seis puntos en litigio en este doble conforntamiento.

Los leoneses tratarán de encadenar esta noche su cuarta victoria consecutiva si se tiene en cuenta el triunfo frente al Valverde en el otro encuentro aplazado para posteriormente medirse al Trepalio, equipo al que no ha ganado todavía en los tres choques precedentes saldados con dos empates y una derrota, de ahí la dificultad que entreña la empresa de estrenar su casillero de victorias ante los trepalenses.

En resumen, importante fin de semana para un Villaquilambre Inspira+ que quiere mantener su acoso al líder antes de medirse el sábado 7 de marzo.