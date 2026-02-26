Marta García: reto para la historia

Valencia cita este fin de semana a la élite del atletismo español. Y reparte las coronas de campeones y campeonas en pista cubierta. Tres días para luchar por una gloria a la que aspiran, y con muchas cartas a su favor, varias atletas leonesas. La primera Marta García. Asentada ya entre la élite internacional como una referente, la leonesa puede hacer historia con un doblete que por calidad y momento de forma lo tiene en su mano.

Marta es la gran favorita en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros. Salvo sorpresa no deben escapárseles ambos metales en un campeonato que también debe servirle como inmejorable termómetro para el Mundial de Polonia a un mes vista.

De lograr el título la atleta leonesa sería la primera española en hacer un doblete 'dorado' compartiendo ese honor en este caso en la categoría masculina con Adel Mechaal.

La puesta en escena para Marta García será en la matinal del sábado donde afrontará la primera reválida a partir de las 12.00 horas. En este caso las semifinales de unos 1.500 metros a los que acude con una marca de 4:04.92 establecida hace muy poco. El billete a la final es algo que no se le cuestiona.

En menos de ocho oras le llegaría un nuevo examen En este caso ya con las medallas en juego. Y en una distancia en la que se encuentra como pez en el agua. No en vano puede presumir entre otros éxitos el figurar como la plusmarquista nacional con unos 8:34.28 que firmaba hace escasos días en Lievin situándolos cuatro segundos por debajo del récord que ella misma ostentaba. La tarde-noche en Valencia puede acabar para ella der la mejor manera posible. Y es que sus principales rivales en este Nacional (Lucía Rodríguez, Beatriz Álvarez y Anna Torres) están a unos cuentos peldaños de distancia por debajo.

Poco descanso tendrá Marta, ya que a las 11.00 horas del domingo le llegará su segunda final den el Campeonato de España (solo un contratiempo le impediría disputarla). En este caso la de los 1.500 metros. Naima Ait Alibou y Lorena Martín parecen las rivales más cualificadas para aguantar lo que puedan a la atleta leonesa que cuenta con todo a su favor para salir del Nacional con dos metales dorados colgados en su cuello. Y aunque un campeonato en el que se dirime un título a veces prioriza la estrategia a un escenario en el que no existen concesiones y se corre a una velocidad endiablada a diferencia de un 'meeting', el momento de forma de Marta García la convierte en una clara candidata a firmar también un crono importante. Eso sí, tendrá que hacer buena parte del trabajo en solitario para buscarlo.