Daniel Carbajo Crespo, arco certero en el Nacional de recorrido de caza

Daniel Carbajo Crespo, a la izquierda en el podio, con su trofeo de plata logrado en el Nacional.DL

El paramés Daniel Carbajo Crespo se erigió en uno de los protagonistas del Campeonato de España de Recorrido de Caza con Arco. Lo hizo luchando hasta el final por el peldaño más alto del podio acabando en una destacada segunda posición y el trofeo de plata para sus vitrinas.

La localidad de Fresno de Torote (Madrid) albergaba el certamen nacional al que Daniel Carbajo acudía con toda la ilusión del mundo y seguro de sus posibilidades. Natural de Santa María del Páramo, su puesta en escena le permití hacerse con el subcampeonato castellano y leonés dentro de la categoría senior masculino con arco compuesto.

El campeonato autonómico reunió a los mejores arqueros del panorama nacional de esta modalidad deportiva, dependiente de la Real Federación Española de Caza, en la que los participantes tuvieron que realizar un recorrido en una zona del bosque acondicionada para dichas pruebas en las que se colocaron estratégicamente animales a tamaño real para determinar las habilidades, técnicas y destreza de los deportistas. Y ahí el paramés dejó su impronta con una merecida medalla de plata en la clasificación final.

Daniel Carbajo Crespo forma parte en la actualidad del Club Federado Arqueros del Palacio de Castrocalbón.