La Montería Solidaria de Viforcos suma una exitosa tercera edición logrando 2.600 euros

La tercera montería solidaria Coto Viforcos a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de León recaudó 2.600 euros. en un día con un sol radiante en Viforcos, en la comarca maragata, fue escenario de una iniciativa que empezaba cuando las agujas del reloj marcaban las 11.00 horas, momento en el que los cazadores estaban en su posición. Después de un gran trabajo de los batidores y sus perros, levantando los jabalíes de sus encames, se lograron abatir siete, tres de ellos machos de gran trofeo. Se avistaron más, pero lograron escapar del cerco de los cazadores. Una vez recuperados todos los perros se dio por concluida la cacería para cerrar de la mejor manera posible esta tercera entrega.

Esta iniciativa solidaria que surgió como un pequeño homenaje, tras la muerte de un compañero del coto, Rodri y de Manolo, el padre de Marcos otro compañero de caza, va creciendo cada año, consolidándose y elevando una imagen a la sociedad más acorde con lo que realmente son los cazadores.

Este año como novedad se realizó el sorteo de unos obsequios donados para todos los participantes durante la comida de hermandad gracias a la generosidad de la Junta Vecinal de Viforcos y de Apícola Arias Alonso, Armeria Saron, Boñar Forestal, Carnicería Chanito, Carnicería Tierra Maragata, Club de Cazadores de Becada con Perro, Construcciones Alonso Reyero, Cuadrilla Picos de León, Ecofonta León, Embutidos Manolo, Excavaciones y Obras Javier González, Federación de Caza de Castilla y León, Globalsigma, Zabaleta, Hontana miel, Rey Melicola, Restaurante Llambrion, Taxidermia Alopri, Taxidermia León y Víctor de la Puente. La intención de los organizadores es sencilla aunque ambiciosa, convertir un pequeño gesto simbólico en algo que crezca cada año.

Y también para aunar esfuerzos con fines sociales. En este caso a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.