El Atlético Mansillés tratará de noquear al líder del grupo

El estado del terreno de juego de La Caldera puede marcar el desenlace del partido.virginia morán

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por lo mucho en juego para conseguir sus diferentes objetivos y la dificultad de sus rivales.

Así, el Atlético Mansillés, tras la victoria lograda la pasada jornada sobre el Numancia B a domicilio (0-1) tratará de mantener sus opciones de clasificarse para disputar el play off de ascenso este sábado (17.00 horas) frente al Atlético Tordesillas, líder en solitario del grupo, en lo que sería un auténtico golpe de efecto dado el potencial del equipo vallisoletano.

En circunstancias similares se encuentra La Virgen, que este sábado ejercerá de anfitrión del Numancia B (16.30 horas) ante el que tratará de sumar los tres para acercarse a la quinta posición que confirme el triunfo logrado el pasado domingo ante Cristo Atlético en la capital palentina (0-1), precisamente el rival que ocupa esa plaza del que solo cinco puntos le separan pero con dos partidos menos disputados por los virginianos.

El Atlético Bembibre no puede fallar también en la jornada del sábado (16.30 horas) frente al Villaralbo, un rival directo en la lucha por la permanencia, mientras el Júpiter Leonés se enfrenta el domingo (17.00 horas) al Almazán a domicilio.