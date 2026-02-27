Mehdi Nafti: «Me preocupan las bajas, pero tengo plena confianza en todos los jugadores"

«Lo que más me preocupa del partido frente al Real Madrid Castilla son nuestras bajas». Así de claro se mostró el entrenador de la SD Ponferradina, Mehdi Nafti en la previa del encuentro que el plantel blanquiazul disputará en la matinal del domingo en Valdebebas.

Sobre el aspecto médico se refirió a Fede San Emeterio: «Ha hecho una prueba y la cosa no ha salido bien». También a Esquerdo, que es seria duda: «ha sufrido un golpe en el pecho. Se le hizo un TAC para descartar una fisura y habrá que esperar». Erik también está pendiente de evolución.

A pesar de ello el técnico deportivista está seguro de que juegue quien juegue todos cumplirán sobre el terreno de juego. «No tengo ningún jugador en el que no tenga plena confianza», aseveró.

Precisamente se refirió a la vuelta a los entrenamientos después del descanso. «El equipo ha vuelto con las pilas cargadas y con energia, como esperaba de los jugadores. Han vuelto con hambre y eso es muy bueno».

Nafti no quiso hablar de rachas. «A mí eso no me lleva tiempo, lo importante es hablar de solidez, de cambios de estructura...». Y apuntó respecto al encuentro frente al filial del Real Madrid que «vamos a encontrarnos con un equipo con mucho talento, que sabemos como juega. Mantiene siempre la misma filosofía. Pero a mí me preocupa más mi equipo y sobre todo de las bajas que es lo que más nos va a condicionar». Aun así, y a pesar de las ausencias por percances físicos reconoció que la «filosofía va a ser la misma y jugaremos como sabemos y podemos. Todos los jugadores son válidos para luchar por el mismo objetivo».

Para el entrenador de la SD Ponferradina el encuentro ante el Real Madrid Castilla, un rival con notable potencial, supone la misma preocupación que el resto de rivales con los que se enfrenta el plantel berciano en la Liga. «Los puntos son los mismos».

Y espera que tres más puedan sumarse en el partido del domingo en Valdebebas ante un rival directo en la lucha por hacerse un sitio en la zona de play off de ascenso.

El domingo ese pulso se vivirá desde las 12.00 horas.