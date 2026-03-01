La Cultural Leonesa no tiene delantero ni gol y De la Barrera lo paga en su debut

La Cultural evidenció que carece de un delantero que meta las ocasiones que generó a lo largo del encuentro, sobre todo en la primera parte. La puesta en escena de Rubén de la Barrera en su estreno se quedó en goleada a favor de la UD Las Palmas (0-3) por lo que lleva adoleciendo el equipo leonés desde que arrancó la presente temporada. Sin un delantero con gol es imposible competir al mismo rival que el resto. Natichu Alvarado pidió perdón por los errores cometidos en el mercado de invierno y el director deportivo, José Manzanera, principal culpable de que el cuadro culturalista continúe sin gol, propició que las gradas del Reino de León se despoblaran antes de la conclusión del encuentro. La parroquia leonesa no entiende que su equipo de fútbol tras subir al fútbol profesional no haga bien su trabajo, el de los despachos, para continuar en Segunda División y después consolidarse. Todavía quedan 14 jornadas para el final del campeonato de Liga regular, pero la Cultural ya se distancia a cinco puntos de los puestos que suponen la permanencia en la categoría. Sólo la afición y León sufren esta desidia de sus dirigentes. Rubén de la Barrera hizo de escudo, pero si el técnico no tiene delantero con gol, su capacidad para luchar por salvar la división de plata se dificulta.

La segunda era Rubén de la Barrera arrancó con varios cambios en el once titular. El talante ofensivo se dejó notar desde que se hizo pública su primera alineación. Víctor Moreno, Chacón y Lucas Ribeiro, junto desde el principio. Roger Hinojo más carrilero que nunca desde su llegada, con mucho recorrido por banda para asistir en ataque. A parte de la presencia del defensa central Peru Rodríguez como pareja de Barzic, en detrimento del capitán leonés Rodri Suárez.

El equipo leonés partió como un tiro. Presión alta. Robos inmediatos de balón. Ocasiones de gol. Un juego de ataque desde el saque de centro. Sólo faltó el gol en la primera mitad. Lucas Ribeiro, Chacón y Calero rozaron el tanto, pero ese acierto no llegó. Y en la segunda parte, más de lo mismo. Sin delantero y sin gol no se ganan los partidos.

Iván Calero, el jugador que vino de lateral, da la impresión de que vale por tres en el campo. Lateral, extremo y delantero. El futbolista de Parla es la mejor moraleja de un equipo desnortado por su carencia en ataque, el delantero que no se ha querido fichar y que lastra a la Cultural, como quedó demostrado de nuevo, en esta ocasión frente a la UD Las Palmas.

La UD Las Palmas, que arrastraba una racha de siete jornadas sin ganar, con cuatro empates consecutivos, se quitó fantasmas para volverse a reenganchar a las plazas de fase de ascenso repitiendo goleada ante una Cultural Leonesa donde no surtió efecto el cambio en el banquillo y la vuelta, como tercer entrenador de la temporada, de Rubén de la Barrera. La ausencia de un delantero con gol dejó al conjunto leonés sin la alegría en el juego del debut de De la Barrera en el banquillo culturalismo.