Diario de León

La Cultural cae en su Reino, en fotos

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.

De la Barrera no logra resurgir al equipo culturalista en su debut.Virginia Moran

Derrota de la Cultural frente a Las Palmas

tracking