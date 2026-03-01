Marta García y Nora Suárez, medallas para León en Valencia

Marta García volvió a subir al podio en el Campeonato de España en pista cubierta de Valencia. Pero esta vez no pudo ser en el peldaño más alto sino en el segundo. Y eso que la leonesa hizo méritos para firmar una actuación histórica. Si en el 3.000 del sábado no tuvo rivales que osaran a contestar su dominio en la de 1.500 del domingo encontró a una Carla Masip que en un final frenético le privaba de hacer doblete dorado en la pista cubierta.

Nora Suárez junto a sus compañeros del Cueva de Nerja, se colgó el oro en el relevo mixto.RFEA

Desde los primeros compases, la líder del año y campeona de los 3000 metros, Marta García asumió la responsabilidad, imprimiendo un ritmo fuerte de forma paulatina para ir seleccionando el grupo. Tras ella se situaron las principales contendientes: Naima Ait Alibou, Carla Masip, Lorena Martín, Elena Martín y Claudia Gutiérrez, todas atentas a cada cambio de intensidad.

A falta de dos vueltas, la carrera quedó reducida a un trío formado por Marta García, Naima Ait Alibou y Carla Masip, que lograron abrir hueco respecto al resto de aspirantes. Al toque de campana, Marta García intentó romper definitivamente la carrera con un nuevo cambio de ritmo. Sin embargo, en los últimos metros, Carla Masip protagonizó un final arrollador, superándola en la recta decisiva para hacerse con su primer título nacional.

La jornada también vivió otra puesta en escena con sabor a medalla para el atletismo leonés, en este caso de la mano de Nora Suárez. La flamante finalista en la prueba de los 200 metros lisos fue decisiva en el triunfo de su club, el Cueva de Nerja, en el relevo mixto. Su posta fue de las más sólidas para abrir de par en par las puertas, no solo a las preseas, en este caso a la más preciada, la de oro.

Y con un tiempo de 3:23.58, récord del campeonato inaugural y mejor marca española de clubes.