La Peña no se rinde y saca un punto

UD SAN LORENZO 3

Alvaro González, Pablo Santiago (Adrián, min 60), Miguel Sánchez, Saúl Vicente (Diego Gómez, min 72), Javier Chimeno (Ramos, min 60), Ricardo Alejo, Izan Martín (Punzano, min 90), Abraham Ruiz, Adrian Hernández, Guillermo Garrido (Martin, min 46), Luis Vázquez.

PEÑA/VIDAL 3

Miguel, Álex (Perona, min 87), Victor, Castro (Dani, min 87), Yago, Coladilla, Asier (Fabio, min 79), Mikel, Ricardo, Fraguas (Iván, min 72) y Marquitos.

Goles: 1-0, min 19; Ricardo; 1-1, min 37: Mikel; 2-1, min 42: Chimeno; 3-1, min 57: Martín; 3-2, min 59: Mikel; 3-3, min 66: Álex, de penalti. Árbitro: Lucas Diez (Comité castellano y leonés). Tarjetas amarillas a los locales Chimeno, Martin y Abraham; a los visitantes Iván y Coladilla. Tarjeta roja por doble amarilla al local Adrián Hernández. Incidencias: Campo Municipal Valorio.

La Peña sumó un trabajado empate en su visita al San Lorenzo. El inicio fue intenso y pronto se puso cuesta arriba para los visitantes, cuando Ricardo adelantó a los locales en el minuto 19 tras una buena acción ofensiva. La Peña reaccionó con carácter y personalidad, estirando líneas y encontrando premio en el 37’, cuando Mikel firmó el 1-1 culminando una jugada colectiva. Sin embargo, antes del descanso, Chimeno devolvió la ventaja al San Lorenzo, obligando a los visitantes a remar de nuevo. Tras el paso por vestuarios, Martín amplió distancias en el 57’ con el 3-1, un golpe duro que encontró respuesta casi inmediata, apenas dos después, Mikel volvió a aparecer para recortar diferencias y mantener viva a la Peña.

El encuentro cambió definitivamente con la expulsión de Adrián Hernández por doble amarilla en los minutos 62 y 65, dejando a los locales con diez. La Peña aprovechó la superioridad y en el 66’ Álex transformó un penalti para establecer el 3-3. Al final, los visitantes empujaron en busca de la remontada completa, pero el marcador no se movió.