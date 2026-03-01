De la Barrera: «Todo el partido quedó condicionado por el primer gol que encajamos a balón parado»

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, afirmó a la conclusión del encuentro: «Hubo dos partes muy diferenciadas. La primera en la que competimos bien y por tramos estuvo bien jugada, con dos ocasiones de gol, con la posibilidad de situarnos por delante en el marcador. Y después una segunda parte en la que todo se condicionó por el primer gol que encajamos a balón parado. En el segundo tanto no ajustamos bien y en el tercero Selu choca con el árbitro y así no puede defender el balón que hizo la contra del tercer gol». De la Barrera detalla: «Llegamos en una situación de descenso. Ahora, hay una serie de partidos con equipos de arriba, pero es lo que hay".