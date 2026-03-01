Diario de León

El Júpiter Leonés cae superado con claridad en su visita a Almazán

Once inicial del Júpier Leonés en su duelo contra el Almazán soriano.

Once inicial del Júpier Leonés en su duelo contra el Almazán soriano.cydl

Alba Oca
Almazán

ALMAZÁN 3

Varea (Márquez, min 77), Losilla, Ayoub, Checa, Víctor (Cata, min 77), Marcos Gil, Yago (Junyent, min 71), Ebri, Albitre (Villanueva, min 71), Óscar (Hugui, min 77) y Dani.

JÚPITER LEONÉS 0

Palomares, Luengo (Íker, min 70), Jairo, Choco (Juan, min 46), Oviedo (Kaua, min 55), Isaque, Aatif (Carmona, min 55), Sergio Cuello, Mario, Morante (Merino, min 70) y Turi.

Goles: 1-0, min 23: Óscar; 2-0, min 39: Óscar; 3-0, min 53: Ebri. Árbitro: Ignacio Martín Álvarez (Colegio castellano y leonés). Auxiliado en las bandas por Alejandro Robles y Rodrigo Leonardo. Mostró tarjetas amarillas a los locales Ayoub, Cata y Dani; y a los visitantes Choco y Luengo. Incidencias: Municipal La Arboleda en buenas condiciones pese a las últimas lluvias.

El Júpiter Leonés encajó una clara derrota a domicilio ante el Almazán por 3-0, en un encuentro que se le puso de cara al equipo adnamantino con el doblete anotado por Óscar, llegándose al descanso con 2-0. El filial leonés intentó recortar distancias en la segunda mitad, pero se encontró con el 3-0, obra de Ebri, que sentenció el choque.

