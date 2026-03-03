León reunirá a los reyes del ajedrez con su Magistral

De pie, de izquierda a derecha: Emilio Lombas (Alsa), Jorge Martínez Soto (El Inversor Inquieto), Nicolás González (RMD), Diego Soto (Universidad de León), Javier Ochoa de Echagüen (presidente de la Federación Española de Ajedrez), Narciso Prieto (Caja Rural) y Santiago Sarmiento (Diario de León). Sentados, de izquierda a derecha: el GM Jaime Santos, Vicente Canuria (Ayuntamiento de León), Juan Ignacio Gallardo (director de Marca), Marcelino Sión (director del Magistral), Enrique Sánchez-Guijo (Junta de Castilla y León).ÁNGEL RIVERO/MARCA

El mundo del deporte arropó en Madrid al Magistral de Ajedrez de León, que celebró su tradicional puesta de largo en la sede del Diario Marca.

No faltaron a la cita los representantes de instituciones, patrocinadores y personalidades del mundo del ajedrez, que conocieron los detalles de esta XXXIX edición del torneo ajedrecístico decano de España.

La nómina de jugadores y las actividades paralelas que se han proyectado para los próximos meses acapararon la atención de los asistentes. El cuarteto que se enfrentará en el Torneo oficial, del 3 al 5 de julio, está formado por el cabeza de cartel y vencedor del Torneo en 2025, Lê Quang Liêm, Volodar Murzin, el leonés Jaime Santos y Faustino Oro.

Además de la cita oficial, uno de los eventos ajedrecísticos más importantes del circuito internacional, los aficionados podrán disfrutar de las actividades paralelas, que siempre convierten la ciudad de León en un gran tablero dedicado a los amantes de este deporte.

Han sido varias las autoridades y representantes institucionales presentes en esta puesta de largo oficial.

Durante la presentación, el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, recordó que esta presentación supone el “movimiento simbólico de salida” de una nueva edición del Torneo y expresó su deseo de que en un mundo en estado de crispación “pongamos en valor lo que representa el ajedrez: reflexión, paciencia, pensamiento, orden, respeto, concentración y serenidad”.

Por su parte, el director del Magistral, Marcelino Sión, agradeció a instituciones y colaboradores el apoyo permanente al torneo y recordó que “sin su respaldo no sería posible”. Sión señaló que el ajedrez no sólo ayuda a desarrollar la autocrítica y a reflexionar, sino que además enseña a vivir siempre en la realidad y con los pies en la tierra. “Cuando uno pierde la objetividad, lo siguiente que pierde es la partida”.

Han sido varias las autoridades y representantes institucionales presentes en esta puesta de largo oficial.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, hizo hincapié en la colaboración público-privada que genera el Torneo y su capacidad para contagiar a la ciudad de esta experiencia deportiva. Canuria explicó que el Magistral ha puesto a León en el mapa internacional dejando un importante legado como “escuela de valores, esfuerzo y disciplina”.

El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, por su parte, quiso poner en valor el Torneo como ejemplo de que el deporte puede ser una actividad interesante y que genera colaboración con muchas empresas y entidades. Asimismo, expresó un deseo en este “contexto bélico” en el que vivimos: “ojalá la única guerra que hubiera en el mundo se produjera en un tablero de ajedrez”.

El vicerrector de Deportes de la ULE, Diego Soto, también participó en la presentación y recordó que para la Universidad de León, el Magistral “nos permite unir juventud con actividad deportiva y actividad mental”. Además, revalidó el apoyo de la ULE en próximas ediciones y recordó que el Torneo “ya es algo propio de los leoneses”.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Echagüen, señaló que “León ha acercado el ajedrez a los espectadores, incorporó comentaristas, creó actividades paralelas, simultáneas… Lo han convertido en un auténtico Festival para la ciudad”.

En nombre de los patrocinadores privados del Torneo tomó la palabra en esta ocasión Jorge Martínez, miembro del equipo de El Inversor Inquieto. Agradeció a Sión “por ser el alma del Torneo y por contagiarnos a todos con su pasión”. Martínez destacó además la capacidad de continuidad del Torneo “en estos tiempos de inmediatez”, los valores que representa y el hecho de reunir en una ciudad pequeña a lo más granado del ajedrez mundial año tras año “inspirando a las nuevas generaciones”.

El broche de oro lo puso el jugador del Torneo oficial Jaime Santos, quien reconoció que los jugadores que le acompañarán en el próximo Torneo tienen “un nivel parecido”. Santos reconoció que será un Magistral “complicado” y bromeó con que el director del Torneo nunca se lo pone fácil para hacerse con el título.

En el acto también estuvieron presentes representantes de patrocinadores privados como Nicolás González, director comercial de RMD; Emilio Lombas, responsable de Alsa en León; Narciso Prieto, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural, y Santiago Sarmiento, gerente de Diario de León.

ACTIVIDADES PARALELAS DEL TORNEO:

XIII Concurso de Ajedrez y Finanzas El Inversor Inquieto

Arrancó el 1 de enero y se prolongará hasta finales de abril. Utiliza las sinergias entre ajedrez y finanzas para poner a prueba las capacidades de los participantes. Pueden participar escolares de todo el país y no se establece un límite de fecha para empezar a competir.

Ajedrez en la calle

Las piezas gigantes de NEUSUS/RMD inundarán las calles de León un año más. Una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente y su sostenibilidad poniendo en el foco la importancia del reciclaje. Estas piezas de caucho de neumáticos reciclados nos muestran la segunda vida que pueden tener los elementos desechables.

Simultáneas del GM Murzin

Tendrán lugar el jueves 2 de julio a las 17.30 horas en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana. El GM y prodigio de 20 años Volodar Murzin se enfrentará a un grupo de aficionados.

Conferencia “La revolución ajedrecística en Cuba, la era post Capablanca”

Tendrá lugar el sábado 4 de julio a las 11 horas en el Albéitar. El primer Gran Maestro cubano después de Capablanca, Silvino García, nos conducirá a través de la historia del ajedrez cubano después de la revolución, incluyendo sus contactos con los líderes Fidel Castro y el Che, y la gran afición de ambos al ajedrez.

XI OPEN Magistral de León

Está previsto que 120 jugadores disputen esta undécima edición del "Open Internacional Magistral de León". Volverá a permitir a los aficionados viajar a León para disfrutar de la práctica del ajedrez y al mismo tiempo ver a los mejores jugadores del mundo en acción. Se celebrará los días 4 y 5 de julio en el Auditorio Ciudad de León. Inscripciones: open.magistraleon@advancedchessleon.com

VI Torneo Open Magistral de León de Blitz

Se celebrará el domingo 5 de julio a las 16 horas en el Auditorio. Los aficionados vibrarán con este torneo de ajedrez blitz, con partidas a 3’ + 2’’ por jugada e importantes premios. Inscripciones: open.magistraleon@advancedchessleon.com

JUGADORES DEL MAGISTRAL 2026. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

LÊ QUANG LIÊM

En la edición de 2025, Lê Quang Liêm se alzó campeón del Magistral leonés, sumando su nombre a la prestigiosa lista de ganadores. Su estilo en la final se caracterizó por solidez, control posicional y mínima tolerancia al error, contrastando con algunas imprecisiones del veterano Vishy Anand.

El GM vietnamita es 21º del ranking mundial de ajedrez clásico, con 2729 puntos ELO, y 42º del mundo en rápidas con un ELO de 2650. Nacido el 13 de marzo de 1991 en Ho-Chi-Minh, es un gran maestro de ajedrez vietnamita, el mejor clasificado de su país en toda su historia.

Recibió el título de Gran Maestro de la FIDE en 2006, con 15 años. Se proclamó campeón mundial sub14 en Belfort (Francia) en 2004. Liêm ganó el Campeonato Asiático de Ajedrez en 2019 y fue el Campeón Mundial de Ajedrez Blitz en 2013. Ha competido con el equipo de Vietnam en la Olimpiada de Ajedrez desde 2006. El mejor resultado se produjo en 2012, cuando obtuvo 8/10 puntos en el tablero 1 y su equipo terminó en el séptimo lugar, el más alto de la historia para Vietnam.

Le Quang Liêm vive en St. Louis, Missouri, y es el entrenador principal del equipo de ajedrez de la Universidad Webster.

JAIME SANTOS

32º del mundo en ajedrez rápido, con un ELO de 2667, este leonés es, a sus 29 años, el número 5 del ranking español de ajedrez absoluto. En 2025 se proclamó campeón de España de rápidas y subcampeón en Blitz, mientras que en el Torneo de León cayó en el desempate con el posterior ganador del Magistral, Lê Quang Liêm. En el ranking mundial de ajedrez rápido aparece en el puesto 31º, lo que le convierte en el mejor jugador español en esta modalidad y uno de los más fuertes del mundo.

En la edición 2017 del Magistral derrotó a Vishy Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate. El excampeón mundial sólo pudo imponerse en el desempate final.

En la edición de 2022 empató con el número 1 español, el GM Francisco Vallejo, perdiendo en el desempate y demostrando una progresión constante.

En 2020, en una edición online del torneo por el Covid-19, Jaime llegó por vez primera a la final del Magistral después de derrotar a Alexey Shirov. En su encuentro con Leinier Domínguez, el gran maestro cubano-americano venció por la mínima después de una dura lucha.

Santos se proclamó en 2020 cocampeón de España junto al GM David Antón. En el Magistral de 2020, eliminó a la leyenda del ajedrez Alexey Shirov y en 2021 volvió a quedar segundo en el campeonato de España y traspasó la barrera de los 2.600 puntos de ELO.

En 2022 se colocó entre los 100 mejores jugadores del mundo y 2° del ranking español por detrás de Paco Vallejo. 2023 fue un gran año para el GM leonés. Se proclamó campeón de Europa de partidas rápidas y además por fin logró inscribir su nombre en el histórico palmarés del Magistral de León, alzándose con la victoria en la 36 edición. En 2024 también logró derrotar en León al cuarto jugador del ranking mundial, Arjun Erigaisi.

VOLODAR MURZIN

El jugador ruso Volodar Murzin, que juega bajo bandera FIDE, destaca por un estilo de juego combativo, buena capacidad de resistencia y estabilidad. En el Campeonato Mundial Rápido 2024 demostró que puede mantener ritmo alto, evitar derrotas y vencer a jugadores muy fuertes en ritmo rápido. A pesar de su juventud, ha mantenido una progresión constante tanto en torneos juveniles como en torneos abiertos con jugadores adultos de alto nivel. Su victoria en el Rapid Mundial lo coloca como una de las promesas más firmes para los próximos años, tanto en rápido/blitz como en modalidad clásica, si sigue acumulando experiencia en eventos de élite.

Murzin es 51º del mundo en ajedrez clásico, con un ELO 2664, 4º del mundo sub 20 y 49º del mundo en rápidas con un ELO de 2.642. Nació el 18 de julio de 2006 en Nizhny Tagil, Rusia, y tiene su residencia actual en Khimki, en el área de Moscú. En 2022 obtuvo su título de Gran Maestro (GM). Su ELO más alto conocido (clásico) fue de 2678 puntos (agosto 2025).

Murzin mostró desde niño una gran inclinación hacia el ajedrez. Comenzó a practicar en clubes escolares siendo muy joven, y pronto se destacó en categorías de edad juvenil. En 2017, con 11 años, logró el título de FIDE Master (FM). En 2018 ganó el campeonato juvenil europeo en la categoría U12. En 2019 alcanzó el título de International Master (IM). En 2022 obtuvo el título de Gran Maestro, lo que lo colocó entre los talentos más prometedores de su generación. El desarrollo de su carrera ha estado marcado por actuaciones fuertes en torneos nacionales y europeos juveniles, seguido por una incursión creciente en competiciones mayores del circuito abierto y torneos de élite.

FAUSTINO ORO

El joven jugador argentino dejó una impresión extraordinaria en el Magistral de 2025, donde estuvo muy cerca de derrotar a Vishy Anand. Además, sus excelentes cualidades como comunicador, pese a su corta edad, hicieron las delicias del público.

Con 12 años seguirá siendo el participante más joven de la historia del Magistral de León. Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, Oro está afincado en Badalona. Actualmente ostenta el título de Maestro Internacional, el maestro más joven de la historia del ajedrez.

Faustino Oro comenzó a jugar ajedrez durante la pandemia de Covid-19. Inicialmente profundizó en el juego de manera autodidacta, pasando luego a manos de varios maestros y profesores.

Ha liderado las clasificaciones mundiales de ajedrez en categorías sub-8, sub-10, sub-11 y sub-12 con amplia diferencia. En abril de 2023 se convirtió en el Maestro FIDE más joven de la historia. En septiembre de 2023 y con nueve años, Oro se convirtió en el más joven en obtener una norma de Maestro internacional tras quedar subcampeón en el torneo ITT Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia.

El 30 de junio de 2024, Faustino Oro logró su tercera norma de MI y los 2400 puntos de ELO, convirtiéndose en el Maestro Internacional más joven de la historia con 10 años, 8 meses y 16 días, superando el récord antes ostentado por Abhimanyu Mishra. En la actualidad, Oro reside en España con sus padres, buscando aprovechar las mejores oportunidades para su actual y futura carrera como ajedrecista. Juega los torneos en representación de su país natal, Argentina.