Cayeyano Franco, presidente del Ademar León: «Espero no volver a tener que cambiar de técnico a mitad de año»

Cayetano Franco es el presidente del Abanca Ademar León desde el año 2013, una época en la que el club llegó a asomarse al abismo, amenazado, incluso, con el descenso administrativo. 13 años después la situación es totalmente diferente, aunque a los maristas les vendría bien obtener cuanto antes las ayudas consignadas por la Diputación de León, ya que las de la temporada 2022-2023 han sido las últimas recibidas.

No es aconsejable una marcha del técnico a mitad de temporada. «No es bueno que un entrenador deje anticipadamente la temporada, porque es él que ha confeccionado la plantilla en cuanto a jugadores, en cuanto a forma de entrenar y demás, con lo cual, bueno, pues siempre es un poco traumático. En este caso, es una decisión del entrenador, que pensó que era mejor dejarlo. Espero que no se futbolice el balonmano con la tendencia de echar a entrenadores a mitad de año, porque creo que estamos muy bien en nuestra parcela y nuestra forma de hacer las cosas. En la temporada pasada y en otras anteriores, prácticamente hasta ahora, febrero, marzo, no se cerraban las plantillas, que ya era anticipadamente. Sin embargo, este año yo creo que en octubre o noviembre ya había una prisa increíble por hacer y cerrar plantillas y por cambios de entrenador, que era algo que prácticamente no ocurría».

«Espero que lo acontecido este año sea una excepción y que volvamos un poco a la normalidad, a la tranquilidad y que se renueve a los jugadores cuando el club crea que es el momento, que siempre suele ser después de las Navidades; y que los entrenadores tengan larga vida en los clubs en los que están, que siempre es bueno, pues la continuidad de un entrenador significa que marca su forma de juego y la transmite y eso no se hace en un año y casi ni en dos».

A rey muerto, rey puesto. «Afortunadamente, teníamos ya un entrenador para la próxima temporada, que no empezaría hasta el 1 de julio. Hemos tenido que adelantar ese ingreso de nuevo técnico, de primer entrenador al segundo, por parte de Luis Puertas y bueno, pues fue un poco menos traumático que el tener que empezar a buscar un entrenador cuando no lo tenías preparado. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos».

Cambio de formato en Asobal

No es algo para hacer de un día para otro. «La opción más diferente de lo habitual (con una liguilla por arriba y otra por abajo después de que todos los equipos hubiesen jugado entre ellos una sola vuelta), es la que saltó a los medios. Había tres propuestas y una era esa. En la asamblea general de la Asobal (el 3 de marzo) lo que sí se aprobó fue un cambio de formato pero no el de dos grupos a partir de las Navidades. Al final será un cambio para hacer un play-off final. Y es posible que a tres o cuatro temporadas vista, si se reduce el número de equipos de la División de Honor de 16 a 14 sí pueda pensarse en otro formato porque si quieres hacer cosas diferentes, si no quitas jornadas, no tienes espacio temporal, porque ya sabemos cómo está el calendario de apretado, no solo el de balonmano sino el de todos los deportes en general».

Pabellón de la cantera

Ventas Oeste no cuenta con el beneplácito de los padres de los jugadores de la base. «A raíz un poco de la petición de los progenitores, desde el club hemos solicitado si es posible otro pabellón, por ejemplo el de Puente Castro o el del Polígono X, para quitarnos el estar en Ventas. Porque esas instalaciones sí que es cierto que tienen algunos desperfectos, pero bueno, eso son reparaciones, que al final es dinero, pero que se pueden hacer, no es su principal inconveniente. Los padres están preocupados por la seguridad. Está el pabellón un poco aislado. Siempre, incluso los juveniles que ya tienen 16 o 17 años, y en otro contexto podría ir solos, pues no es muy aconsejable, ya no digamos infantiles o benjamines. Entonces claro, tienen que ir siempre los padres a acompañarlos y esperarlos. En conclusión, no está en la mejor ubicación posible en cuanto a la seguridad».

Vuelve la Copa Asobal

Se recupera una competición cuya última edición fue la de 2022, precisamente en León como sede. «La asamblea general de Asobal aprobó que la temporada que viene ya se recuperase la Copa Asobal. Posiblemente, sea en la primera jornada. El formato no está todavía decidido. La asamblea del día 3 era un momento donde se presentaban varios proyectos y había que ir contrastando ideas y opiniones para al final llegar a un buen fin. Lo que se decidió es que va a haber Copa Asobal y próximamente ya vamos a ver en qué formato y cómo se hace».

Promoción del balonmano

Aumentar la base. «Hay muchas ideas para fomentar el balonmano en todos los campos y vamos a ver si poco a poco seguimos subiendo los espectadores y la importancia que tiene en España. Aunque tenemos la suerte de que aquí en León sí que hay mucha base y la gente lo conoce».

