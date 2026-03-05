Villaquejida calienta motores para su primer rallysprint de tierra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villaquejida se convertirá el próximo sábado 7 de marzo en el escenario del inicio del Campeonato de Castilla y León de Rallyes, que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la celebración del I Rallysprint de Tierra de Villaquejida. La prueba estará organizada por varios pilotos locales, con la colaboración de la Escudería ATK Motorsport.

Tras el intento fallido de la pasada temporada, finalmente Villaquejida acogerá un rallysprint de tierra que reunirá a pilotos llegados desde distintos puntos de la provincia de León, así como de otras comunidades como Asturias, País Vasco, Madrid o Cantabria. La presentación oficial de la prueba tuvo lugar en el Ayuntamiento de Villaquejida, con la presencia del alcalde del municipio, David González.

La competición se disputará sobre un tramo de 14 kilómetros, al que se darán tres pasadas, y dará comienzo a las 11.00 horas. El recorrido también discurrirá por los términos municipales de La Antigua y Villamandos. Además de inaugurar el campeonato autonómico, Villaquejida marcará el inicio de una nueva edición de la Copa BMW Autos Yeyín, que recorrerá distintos puntos de la provincia a lo largo del año.