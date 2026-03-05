La Ponferradina no quiere confiarse contra el último y avisa de que es un ‘partido trampa’

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Este sábado el filial de Osasuna visita El Toralín. Los navarros no están cuajando su mejor temporada con cuatro victorias, nueve empates y 13 derrotas en los 26 encuentros disputados. A priori, es un rival propicio para que los bercianos mantengan su buena racha de victorias y se consoliden en unos puestos de play off que han alcanzado escalando poquito a poco en la clasificación desde los puestos de descenso. Sin embargo, desde la plantilla ponferradina advierten de que puede convertirse en un «partido trampa» y de que sobran las confianzas.

«Es un partido trampa y lo hemos hablado esta mañana. No va a ser fácil ni vamos a ganar cuatro o cinco a cero. Osasuna B le empató al Castilla en su casa. Ahora ellos vienen en mala dinámica, pero esto es fútbol y puede cambiar de un día para otro. Esta es la línea a seguir porque el fútbol son dinámicas y hay que aprovecharlas al máximo», comenta Abdoulaye Keita.

El extremo asegura sobre la afición que: «está siendo un gran apoyo tanto en casa como fuera y se está notando mucho».