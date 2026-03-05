Diario de León


La Ponferradina no quiere confiarse contra el último y avisa de que es un ‘partido trampa’

Osasuna B solo ha ganado cuatro partidos durante esta temporada

Abdoulaye Keita en el partido contra el Talavera.

Abdoulaye Keita en el partido contra el Talavera.l. de la mata

Publicado por
Guillermo Mieres
Redacción

Creado:

Actualizado:

Este sábado el filial de Osasuna visita El Toralín. Los navarros no están cuajando su mejor temporada con cuatro victorias, nueve empates y 13 derrotas en los 26 encuentros disputados. A priori, es un rival propicio para que los bercianos mantengan su buena racha de victorias y se consoliden en unos puestos de play off que han alcanzado escalando poquito a poco en la clasificación desde los puestos de descenso. Sin embargo, desde la plantilla ponferradina advierten de que puede convertirse en un «partido trampa» y de que sobran las confianzas.

«Es un partido trampa y lo hemos hablado esta mañana. No va a ser fácil ni vamos a ganar cuatro o cinco a cero. Osasuna B le empató al Castilla en su casa. Ahora ellos vienen en mala dinámica, pero esto es fútbol y puede cambiar de un día para otro. Esta es la línea a seguir porque el fútbol son dinámicas y hay que aprovecharlas al máximo», comenta Abdoulaye Keita.

El extremo asegura sobre la afición que: «está siendo un gran apoyo tanto en casa como fuera y se está notando mucho».

tracking