Tres semanas para sacar del baúl las cañas y los anzuelos

Vuelve la lluvia tras unas jornadas de descanso y lo hace justo a tres semanas vista de que la temporada de pesca levante el telón. El sábado 28 de marzo justo en la previa del Domingo de Ramos. Y con el cambio de hora estrenándose.

Una campaña que se presenta en clave positiva. Ni mucho mejor ni peor que las precedentes. Todo apunta a que será muy similar a la de 2025 que de nuevo situó a la provincia leonesa como un referente nacional. Por la calidad de sus escenarios, la presencia de truchas en gran número y también por el número de pescadores disfrutando en cada tramo de los ríos. Tanto ‘autóctonos’ como ‘foráneos’. Unos ríos que en conjunto abarcan una extensión considerable de más de 2.000 kilómetros.

Agua, uno de los condicionantes más relevantes, apunta a mucha. Para las primeras semanas incluso en algunos casos ‘demasiada’ pero con vistas al desarrollo de la temporada es algo que se agradece. El verano con el calor y la previsible falta de precipitaciones necesita de reservas.

También truchas con una población notable en gran parte de los ríos. Y escenarios de todo tipo, desde los de montaña más ‘revoltosos’ y que hasta bien entrada la primavera no ofrecerán las mejores posibilidades (cuando bajen algo sus caudales y sus aguas templen) a los que transitan más tranquilos como los regulados por embalses aunque también igual de atractivos.

Se espera así otro año con muchas jornadas para disfrutar y con la pesca sin muerte sumando cada vez más practicantes respecto a la pesca con muerte. Para gustos están las dos opciones en una campaña que transitará a lo largo de más de seis meses en el mejor de los casos cuando baje el telón el 15 de octubre.

Para esa fecha los pescadores ya habrán disfrutado como se merece de los ríos de la provincia. Ahora solo queda esperar a que la cuenta atrás llegue a su fin y que los más madrugadores pisen ya los ríos leoneses y del resto de la Comunidad a partir del 28 de este mes de marzo.