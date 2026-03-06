La Virgen afronta una nueva final ante el líder del grupo, el Atlético Tordesillas

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por lo mucho en juego para conseguir sus diferentes objetivos y la dificultad de sus rivales.

Así, La Virgen, tras la inesperada derrota sufrida en su feudo ante el Numancia, viaja a territorio vallisoletano para medirse mañana (17.00 horas) al Atlético Tordesillas, líder del grupo, en un partido en el que buscará el más difícil todavía para no comenzar a quedar descolgado de la lucha por una de las cinco primeras posiciones de las que ocho puntos le separan aunque tiene dos partidos menos disputados.

El Atlético Mansillés, que cayó derrotado con claridad ante el Atlético Tordesillas y que empató (2-2) frente al Unionistas B en el partido aplazado, tratará de recuperar parte del terreno perdido esta tarde (16.00 horas) ante el Mirandés B a domicilio, mientras el Atlético Bembibre, que sumó tres puntos de oro ante el Villaralbo y viene de empatar con el Mojados (0-0) en el partido aplazado, buscará dar la sorpresa esta tarde (17.00 horas) ante el Cristo Atlético en la capital palentina.

El Júpiter Leonés tratará de volver a la senda de la victoria esta tarde (16.00 horas) frente al Mojados en el Área Deportiva.