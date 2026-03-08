Daniel Blanco y Lucía Fernández son los mejores en 'La Orbigona' de Carrizo de la Ribera

La carrera solidaria 'La Orbigona' elevó a lo más alto del podio a Daniel Blanco y Lucía Fernández. Los dos fueron los que menos tiempo emplearon en cruzar la línea de meta en sus categorías tras algo más de 11 kilómetros de recorrido. Con el 'Día de la Mujer' como referente y organizada por el Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera y el IES Doctora María José Alonso, la carrera contó con un buen número de protagonistas entre los que iban a destacar los a la postre vencedores.

En la categoría masculina Daniel Blanco que junto a Diego Fernández iban a tomar una ventaja destacada respecto al resto de atletas. Eso sí, en el tramo definitivo era Daniel el que se hacía con un puñado de segundos para hacerse con la victoria. Su tiempo de 43:58 era seis segundos mejor que el de Diego. La tercera posición tuvo como destinatario a Sergio Giganto.

En la categoría femenina Lucía Fernández se erigía en la triunfadora con una carrera que completaba en un tiempo de 55:16. A más de seis minutos lo hacía Ana Molins como segunda y algo más tarde Saray Leonato, tercera.