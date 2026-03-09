Pablo Orenga, de la Cultural Leonesa de baloncesto, deberá pasar por quirófano y se perderá lo que queda de temporada

Pablo Orenga tira a canasta en el partido contra el Cáceres.VIRGINIA MORÁN

El pivot Pablo Orenga, que llegó esta temporada a León procedente del Movistar Estudiantes, sufre una rotura del menisco interno. Se trata de una lesión de larga duración y se perderá el resto de la temporada.

Tras varios meses siguiendo métodos conservadores, finalmente el 10 de marzo, será intervenido quirúrgicamente.

Hijo del histórico Juan Antonio Orenga, exinternacional español y exseleccionador nacional, es uno de los pivots jóvenes con más proyección del panorama español.