Pablo Orenga, de la Cultural Leonesa de baloncesto, deberá pasar por quirófano y se perderá lo que queda de temporada
Es hijo del histórico Juan Antonio Orenga, exinternacional español y exseleccionador nacional
El pivot Pablo Orenga, que llegó esta temporada a León procedente del Movistar Estudiantes, sufre una rotura del menisco interno. Se trata de una lesión de larga duración y se perderá el resto de la temporada.
Tras varios meses siguiendo métodos conservadores, finalmente el 10 de marzo, será intervenido quirúrgicamente.
Hijo del histórico Juan Antonio Orenga, exinternacional español y exseleccionador nacional, es uno de los pivots jóvenes con más proyección del panorama español.