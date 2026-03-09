Diario de León
De la Barrera: «La respuesta del equipo fue muy diferente a la que hicimos el primer día contra Las Palmas»

Ángel Fraguas
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
Rubén de la Barrera reconoció la contundencia del resultado, aunque defendió que su equipo dejó algunos aspectos positivos sobre el terreno de juego: «El resultado es incontestable, perdemos 3-0 y no te da la razón».

A continuación, dijo: «Si me quedo con algo es con el final de la primera parte y el ecuador de la segunda. La respuesta del equipo fue muy diferente a la del primer día contra Las Palmas». Pese a la complicada dinámica de resultados —doce partidos sin ganar—, De la Barrera aseguró que el equipo no baja los brazos. «Sabíamos el calendario que teníamos cuando llegamos y la situación que había. Aquí no para nadie: hay que seguir, seguir y seguir», afirmó.

