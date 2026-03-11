Barzic es convocado por Croacia sub-21 y se perderá uno o dos partidos con la Cultural Leonesa

Instante previo al remate de cabeza que significa el único gol de Barzic con la Cultural hasta el momento.DL

Matia Barzic ha sido convocado por el seleccionador de Croacia sub-21, Ivica Olic, para el partido que la selección balcánica disputará el 31 de marzo contra Turquía.

El partido es valedero para la clasificación al Europeo de la categoría que se jugará el año que viene con Albania y Serbia como sede. De momento, los croatas ocupan el segundo lugar del grupo H, con tres victorias y un empate, justamente por detrás de los turcos, aunque estos cuentan con un partido más.

La Cultural Leonesa juega contra el Andorra en el Reino el domingo 29 y luego viaja a Huesca el 1 de abril para la jornada entre semana coincidiendo con la festividad de Miércoles Santo. Croacia sub-21 juega en el Opus Arena de Osijek a las 19.30 horas del 31 de marzo con lo que el central cedido por el Elche se perdería entre uno y dos partidos.