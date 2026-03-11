Undabarrena, jugador de la Ponferradina: «Todo lo que sea sumar visto lo visto está bien, todos fallan en esta categoría»

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Eneko Undabarrena, que fue escogido recientemente mejor jugador de la Primera Federación en el pasado mes de febrero, llevó a cabo una rueda de prensa en la que analizó la situación del equipo berciano. «Tenemos muchas ganas de volver a ganar, algún día sabíamos que iba a llegar el momento de perder, evidentemente lo queríamos alargar al máximo, era un gran momento, pero no hay que hacer dramas, solo darle la vuelta y volver a ganar».

Respecto al récord de las porterías a cero comentó que: «yo no me fijaba, sí que te motiva el hecho de llevar tantas y eso te hace estar más comprometido y hacer más esfuerzos, hasta los que no están tan acostumbrados, pero sabíamos que era muy complicado mantener, todo tiene un final».

Al centrocamista no le pareció que en la derrota contra el filial de Osasuna hubiera un exceso de confianza, ya que en los días previos todos tenían asumido que podía convertirse, como así finalmente sucedió, en lo conocido como un partido trampa. «Me gustaría decir que no nos confiamos, creo siempre en que afrontamos todos los partidos para seguir ganando y eso motiva y más de donde venimos, pero es verdad que en la primera parte perdimos muchos duelos y tuvimos menos continuidad a los ataques, hay que ser autoexigentes como para no relajarse, si lo hacemos somos vulgares». En cualquier caso, una experiencia de la que aprender de cara al futuro.

El próximo rival de los blanquiazules es el Cacereño, que se encuentra en puesto de descenso, a tres puntos de la salvación. «Todo lo que sea sumar visto lo visto está bien, todos fallan en esta categoría y una victoria te hace escalar en la clasificación. En la primera vuelta ya tuvimos que sudar sangre para ganar al Cacereño, ahora viendo que las segunda es más complicada, será el doble de exigente».