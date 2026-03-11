Chus Mateo, seleccionador español de baloncesto: «León ha escrito una maravillosa historia en el baloncesto español"

León, en este caso la Facultad de Ciencias Físicas y el Deporte de la ULE, ejerció como el escenario ideal para que Chus Mateo impartiera su sabiduría baloncestística. Lo hizo ante un aforo numeroso dejando clara su visión de un deporte que ama, le apasiona y también es su vida.

—Entrenador y ahora seleccionador. ¿Existen muchas diferencias?

—Bueno, es el mismo trabajo pero con objetivos diferentes obviamente y con una con un día a dí­a muy muy distinto. En la Federación ahora tengo un objetivo que es el corto plazo para conseguir una clasificación para el Mundial. Eso requiere inmediatez. Pero también a medio-largo plazo en este caso con la pretensión de conseguir buscar un cambio generacional que seguramente está demandando nuestro baloncesto. Por eso vamos a ser capaces de abrir un poco un abanico de seleccionables y tratar a futuro de alcanzar lo que se espera del baloncesto español, demostrar que tiene desde una buena salud y un futuro muy prometedor.

—Eres el arquitecto de ese cambio generacional. Tras unos cuantos años de éxitos, incluso más de los esperados ahora toca abrir una nueva etapa, con gente joven.

—Pero también con la gente que ha estado y que va a seguir estando muchas veces. La selección tiene futuro y mimbres de mucha calidad y a mí me toca elegir en cada momento de un grupo de 70 jugadores a los que más convenga para la selección. Creo que por supuesto que tenemos que buscar la posibilidad de dar a esa gente que está llamando a la puerta la alternativa, pero no por eso perder de vista la la gente que en un momento determinado también ha hecho mucho con su compromiso por llevar al baloncesto español a las cuotas más altas.

—Hablando de esa gente joven, se ha reiterado muchas veces que hay que darle oportunidades. Ahora se ha creado esa Liga U22. ¿Crees que es buena idea para darle mayor protagonismo a los jóvenes que a veces en algunos clubes no se les daba.

—Bueno, hay que entender un poco la idiosincrasia de todo nuestro baloncesto. Y las exigencias que muchas veces vienen de presiones externas para conseguir resultados de forma inmediata. Creo que el hecho de que en muchos clubes haya entrenadores que busquen un poco la inmediatez es un poco también por esas presiones externas que en ocasiones hacen que no tengamos proyectos de largo plazo. De largo medio plazo, todo es muy inmediato. Creo que la Liga U22 precisamente lo que pretende es dar minutos y posibilidad de conocer a jóvenes bastante competitivos. Ha sido una gran idea el posibilitar a muchos de los jóvenes españoles levantar la mano y decir que también ellos tienen cosas que decir, demostrar que su nivel es suficiente como para representar al baloncesto profesional español.

—Se habla muchas veces de las ventanas internacionales para la selección en la que no puedes contar con jugadores de los principales clubes al coincidir partidos con la Euroliga. ¿Supone para ti un rompecabezas?

—Hándicap ninguno. Uno, cuando asume una responsabilidad, tiene que saber las reglas del juego. No me veréis nunca quejarme o poner excusas de de si hay más o mejores o peores jugadores para poder elegir, no. Aquí­ todos son buenos, lo importante es el compromiso, yo tengo una selección de 70-80 jugadores de los que puedo disponer. A lo mejor el abanico se reduce en las ventanas, sin duda ninguna. Pero han demostrado los jugadores que han venido a las ventanas que son capaces perfectamente de mantener un nivel de un baloncesto nacional y de demostrar el nivel que están demostrando en sus clubes. Han sido los mejores que podí­a haber seleccionado en este momento y por supuesto estoy encantado. Todos y cada uno de ellos han cumplido a la perfección lo que se esperaba de ellos y han sido capaces de demostrar que mi elección ha sido acertada.

—España es una potencia a nivel de entrenadores con presencia incluso en la NBA y equipos de primer nivel fuera de nuestras fronteras. Eso es muy importante, que no solo los jugadores, sino los entrenadores, puedan exportar el estilo de baloncesto español.

—He estado no hace mucho tres semanas en Estados Unidos y si algo hacen los entrenadores americanos es alabar el baloncesto nacional y alabar al entrenador español. Si sales un poco de nuestras fronteras te das cuenta de la perspectiva que tienen desde otras federaciones de nuestro baloncesto y del nivel de los entrenadores españoles. Ya no solamente de los entrenadores forma profesionales, también de los de formación. Estoy orgulloso desde poder representar en un momento determinado a los entrenadores españoles y al baloncesto nacional por lo que sé que hay detrás de lo que es la formación.

—Parece que más pronto que tarde la NBA desembarcará en Europa con una Liga de clubes en competencia con al Euroliga. ¿Cómo lo ves?

—Ahora mismo a mí lo que me incumbe es hacer un buen papel con la selección. Es lo único a lo que me debo y ojalá que podamos seguir manteniendo un nivel que es de verdad lo único que me preocupa ahora mismo, Pero por supuesto que tengo una opinión sobre ello. Está claro que progresar seguramente siempre es bueno, pero qué es progresar, Tenemos que valorar bien eh todas las opciones y ojalá que al final los que salgamos beneficiados, en este caso así­ lo defiendo o me gustarí­a defenderlo con uñas y dientes es el baloncesto nacional.

—¿Que opinas de León, una ciudad de baloncesto que desde hace ya unos cuantos no tiene un club en la élite?

—León tiene una historia extraordinaria y ha dejado un poso magnífico en el baloncesto nacional, siendo incluso con el Elosúa en su momento un baloncesto admirable y de un gran nivel. Ojalá pudiera tener otra vez un equipo lo más alto posible.