El Real Madrid vuela con Valverde

REAL MADRID 3

Courtois, Trent (Carvajal, min 83), Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran, min 46); Tchouaméni, Valverde, Thiago (M. Ángel, min 76), Güler (Camavinga, min 70); Brahim (Mastantuono, min 76) y Vinicius.

MANCHESTER CITY 0

Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Ait-Nouri, min 70), Savinho (Reijnders, min 46), Semenyo (Cherki, min 70), Doku y Haaland (Marmoush, min 82).

Goles: 1-0, min 20: Fede Valverde; 2-0, min 27: Fede Valverde; 3-0, min 42: Fede Valverde. Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Donnarumma (56) y Ait-Nouri (82), por el City. Incidencias: Encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 82.950 espectadores. Unos 1.500 seguidores del Manchester City.

Cuando solo aquellos que apelaban al poder de la historia del Real Madrid en la Liga de Campeones, al orgullo del rey herido, concedían alguna opción ante el Manchester City, un recital de compromiso a imagen y semejanza de Fede Valverde, en la noche soñada del uruguayo, autor del primer triplete de su carrera, alimentó lo que se antojaba un milagro con un 3-0 que incluso pudo ser mayor si Vinicius no hubiese perdonado un penalti.

Al libro de los imposibles en la Liga de Campeones el Real Madrid le añadió un nuevo capítulo. Con siete bajas de la dimensión de Mbappé o Bellingham. Con un equipo unido en el esfuerzo que sintió que toda la temporada se la jugaba en un duelo desigual, ante un Manchester City repleto de estrellas, cuyo brillo se apagó un día más en el Bernabéu... En la grada, la mutación pasó de la insatisfacción permanente al orgullo máximo por la imagen de su equipo.

El triunfo que necesitaba Álvaro Arbeloa. Valiente sosteniendo a un chico de 18 años, Thiago Pitarch, en un duelo de tal dimensión, fortaleciendo el centro del campo condicionado por las circunstancias y las lesiones.

Entendió que atacar de forma directa al equipo de Pep Guardiola era un suicidio y jugó sin 9. Con Gonzalo en el banquillo. En esta ocasión el factor sorpresa que tanto gusta a Pep, saltó en su contra.

Con el traje de batalla puesto, el Real Madrid entendió que la única forma de llegar con vida al Etihad era vaciarse en cada acción. Las ayudas fueron constantes, no hubo distinción entre jugadores a la hora de correr y pelear. Con sacrificio, la distancia en calidad se recortaba, y en el Bernabéu siempre aparecen oportunidades de golpear. No las desaprovechó cuando las tuvo y sin Mbappé, apareció un goleador inesperado.

Los días grandes piden el paso al frente de los líderes y el indiscutible, por carácter, orgullo, casta, espíritu competitivo y calidad, fue Fede Valverde. Su nombre retumbó en cada rincón del Bernabéu con una exhibición sin precedentes. Igual que aparecía en el lateral para rebajar el agua que le llegaba al cuello a Trent con Doku, lanzaba una carrera por banda derecha que no podía culminar con centro por la ausencia de un rematador, situación que decidió solucionar él mismo siendo también el goleador.

Solo un pero, el penalti errado por Vinicius.