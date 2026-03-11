Debut ‘gigante’ para María Martín-Granizo

Llegó la hora de la verdad para María Martín-Granizo. El día que tanto soñó y que con 19 años hace realidad; ser olímpica. La esquiadora leonesa entra este jueves en acción en la prueba de Gigante. Lo hace en unos Juegos Paralímpicos de Milán Cortina D’Ampezzo en los que ha depositado muchas esperanzas y que en plenos Dolomitas examinarán sus prestaciones competitivas.

No es la disciplina que mejor se le da. Pero aun así María buscará estar entre las mejores en una prueba dentro de la clase LW2 (deportistas que compiten de pie) que por número de participantes y calidad obliga a dar lo máximo para optar a un lugar destacado. Acabar entre las diez mejores es la primera premisa. Luego la puesta en escena propia y de sus rivales determinará el resultado final.

A partir de las nueve der la mañana la esquiadora leonesa levantará el telón a su reto en el Olimpo de los deportes de invierno. La segunda manga, si como se espera lograr superar la inicial, definirá su lugar en una clasificación en la que cada puesto se luchará al máximo.

Dentro de la nómina de rivales llamadas a luchar por lo máximo y a las que intentará acercarse María Martín-Granizo están las dos representantes chinas Mengqiu Zhang y Wenjing Zhu, las norteamericanas Audrey Crowley y Kelsey O’Discoll, la sueca Ebba Aarsjoe y la francesa Aurelie Richard.

Con algunas de ellas ya se ha medido la leonesa y en algunos casos ha logrado superarlas. Ahora le llega el momento ideal para intentar ser mejor que ellas. El gigante es el primer examen.

El segundo le llegará el sábado en la disciplina en la que se encuentra más cómoda y en la que aspira a hacerse con un diploma. Tal vez algo más.

Eso sí, el bautizo olímpico para ella es este jueves.

A primera mañana y en una pista de alta exigencia en la que la esquiadora paralímpica leonesa espera brillar. Con 19 años es una de las benjaminas pero con experiencia para intentar firmar el mejor descenso de su vida. En este caso en concreto en la disciplina de gigante.