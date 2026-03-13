CD La Virgen-Atlético Mansillés, partido clave para el play off

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por el derbi que este sábado (16.30 horas) dirimirán el CD La Virgen y el Atlético Mansillés en Los Dominicos.

Ambos equipos, que tienen dos y un partido menos disputados respectivamente, afrontan un duelo marcado por la necesidad, ya que ambos se juegan un porcentaje muy elevado de sus posibilidades de clasificarse para disputar el play off de ascenso al encontrarse a once y ocho puntos respectivamente del Cristo Atlético, conjunto que marcha en la quinta posición, última que clasifica para ese objetivo, de ahí la importancia de los puntos en juego esta tarde en el derbi provincial de la jornada.

El Atlético Bembibre ejercerá de anfitrión también este sábado (16.30 horas) del Numancia B, en un encuentro clave para los rojiblancos en su lucha por asegurar cuanto antes su permanencia en la categoría, contando con cinco puntos de ventaja sobre su rival y los puestos de descenso en los que se encuentra el conjunto soriano.

El Júpiter Leonés puede dar un paso definitivo para asegurar su continuidad en la categoría el domingo (11.30 horas) frente al Mirandés B en el Área Deportiva de Puente Castro.