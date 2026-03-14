Diario de León

La Cultural Leonesa sólo gana en ilusión a su Reino, en fotos

El Reino de León peleó en el campo y en la grada por un triunfo que no llegó.

El Reino de León peleó en el campo y en la grada por un triunfo que no llegó.Virginia Moran

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Redacción
León

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El Reino de León peleó en el campo y en la grada por un triunfo que no llegó.

El Reino de León peleó en el campo y en la grada por un triunfo que no llegó.Virginia Moran

El equipo culturalista demuestra a su afición que aún hay que confiar en la salvación

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