La Cultural Leonesa sólo gana en ilusión a su Reino, en fotos

El Reino de León peleó en el campo y en la grada por un triunfo que no llegó.Virginia Moran El equipo culturalista demuestra a su afición que aún hay que confiar en la salvación

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