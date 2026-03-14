El Atlético Astorga se mide al Numancia en un pulso de altos vuelos

El Atlético Astorga afronta este domingo una exigente salida a Soria para medirse al Numancia (17.00 horas, Los Pajaritos) en un pulso en el que los maragatos tratarán de mantener su racha positiva (los últimos tres partidos de Liga se han saldado con triunfos a su favor) que les permita no solo poner una ventaja ya considerable con la zona de riesgo, también seguir mirando de cerca a los puestos nobles.

Novenos en la tabla clasificatoria, los de José Luis Lago ya lograron imponerse a los numantinos en la primera vuelta en La Eragudina.