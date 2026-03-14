El Atlético Bembibre toma oxígeno a costa del Numancia B

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre coge aire a costa del Numancia B, tras lograr la victoria por 2-0 en un partido que acabó jugando con uno menos. Óscar Contreras marcó la senda del gol a mitad de la primera parte. Intentó igualar la contienda el conjunto numantino, pero se topó una y otra vez contra un Bembibre bien asentado atrás.

Tras el paso por vestuarios en una jugada innecesaria Fatah vio la segunda amarilla. El Numancia quiso aprovechar esa circunstancia. Pero en una jugada afortunada, el visitante Beltrán introdujo el esférico en su propia portería.

ATLÉTICO BEMBIBRE 2

Ivanildo; Pablo, Expo, Kini (Íker, min 45), Arias, Fatah, Hugo, Motta (Rubén, min 79) Álex González (Valentín, min 68), Pelayo (Reimóndez, min 85) y Óscar Contreras (Santín, min 68).

NUMANCIA B 0

Quiroga, Beltrán (Benedicto, min 77), Benito, Miñana (Matsuashita, min 77), Domínguez (Achodo, min 77), Neves, González (Ishizuka, min 45), Melgar (Martínez, min 66), Godson, Madruga y Fernández.

Goles: 1-0, min 23: Óscar Contreras; 2-0, min 73: Beltrán, en propia puerta. Árbitro: Juan Alberto Méndez Recio, asistido por Aguado Sáez y Cobas Curiel, amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Pablo, Fatah (2, min 57), Rey (delegado) y al visitante González. Incidencias: Partido jugado en el campo Jesús Esteban con unos doscientos espectadores aproximadamente.