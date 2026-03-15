El Atlético Astorga apunta al play off

NUMANCIA 0

Iván; Alain, De Frutos, Olivera (San Vicente, min 46), Bonilla (Jannick, min 69); Moustapha, Néstor (Escardó, min 46), Álvarez (Peralta, min 78), Cristian (Fermín, min 69); Juancho y Dani García.

ATLÉTICO ASTORGA 1

Llamazares; Dani Ceínos, Miguel Manso, Sellés, Jesu; Sergio Peláez, Sekou Kante, David Álvarez (Ivi Vales, min 72), Adri Álvarez (Canito, min 72); Nistal (Ribeiro, min 85) y Ayoub (Cervero, min 46).

Gol: 0-1, min 6: Ayoub. Árbitro: Asier Ugalde Alejos (Colegio guipuzcoano). Tarjetas amarillas a los locales Alain García, Juancho y Jannick, y a los visitantes Ayoub, Miguel Manso, Nistal y Cervero. Incidencias: Nuevo Los Pajaritos. Partido correspondiente a la 27ª jornada de Liga en el grupo primero dde la Segunda federación. Presenciaron el encuentro aficionados del club maragato.

El Atlético Astorga sigue de dulce. Y está más cerca del play off de ascenso, algo que pocos se imaginaban hace pocos meses cuando los maragatos transitaban en la zona de descenso (llegaron a ser colistas). Su adaptación a la nueva categoría le costó un primer tramo de desilusiones, pero todo se ha tornado en felicidad, siempre con los pies en el suelo, ratificado con una racha que lo ha llevado a mirar mucho más cerca a la zona noble que a la de riesgo, cada vez esta segunda más lejana.

Esta vez fue el Numancia su víctima en el Nuevo Los Pajaritos (ya había perdido en la primera vuelta frente a los de José Luis Lago en La Eragudina) que cedía por 0-1 tras el gol de Ayoub en el minuto 6.

El conjunto astorgano entró mucho mejor al partido, llevando desde el inicio la iniciativa y monopolizando la posesión del balón. Los maragatos se mostraron muy activos en campo rival y lograron generar numerosas dificultades a la defensa soriana, especialmente por la banda derecha, donde David Álvarez fue un quebradero de cabeza. Además, el equipo visitante encontró otra de sus principales armas en las jugadas a balón parado, faceta en la que el Numancia sufrió para mantener el orden defensivo. La primera ocasión clara llegó muy pronto. En el minuto 3 Dani Ceínos botó un saque de esquina desde la derecha y Ayoub, libre de marca en el segundo palo, conectó un remate de cabeza que se marchó ligeramente desviado. Fue el primer aviso serio de un Atlético Astorga que ya mostraba su superioridad en el arranque. El conjunto visitante no tardó en encontrar premio a su mejor juego a los 6 minutos. En la siguiente llegada peligrosa, Nistal logró desbordar a su marcador por la banda derecha y puso un preciso centro al segundo palo que Ayoub remató de cabeza al fondo de la red, estableciendo el 0-1 y confirmando el dominio de los maragatos en los primeros compases. Tras el gol, el Numancia trató de reaccionar y, a partir del primer cuarto de hora, intentó hacerse con el control del juego en busca del empate. Sin embargo, el Atlético Astorga se mostró muy ordenado, con las líneas bien juntas y una defensa muy segura que neutralizó la mayoría de los intentos ofensivos sorianos.

Tras el paso por los vestuarios, el Astorga introdujo la primera modificación del encuentro. Lago decidió retirar del terreno a Ayoub dando entrada a Cervero para reforzar el trabajo ofensivo y mantener la presión sobre la salida de balón rojilla. Los verdes siguieron controlando el encuentro y solo al final pasaron algún apuro. El más claro el penalti que lograba atajar Llamazares en el minuto 86.