Divina Pastora A, campeón del Torneo Solidario Benjamín Femenino Divina Pastora

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El Torneo Solidario Benjamín Femenino Divina Pastora de baloncesto, iniciativa deportiva y solidaria que comenzó en noviembre y que se ha venido disputando los s sábados a lo largo de estos meses bajaba el telón el pasado fin de semana. El torneo ha contado con la participación de 13 equipos y más de 165 niñas, que han disfrutado del baloncesto base en un ambiente de compañerismo, aprendizaje y promoción del deporte femenino. La jornada final puso el broche a varios meses de competición. En el partido decisivo, el Colegio Divina Pastora A se proclamó campeón del torneo tras imponerse en la final a Los Adiles A. Durante el acto de clausura también se entregaron los reconocimientos individuales del campeonato. Emma Revilla fue distinguida como mejor jugadora del torneo, mientras que Pablo Cabañeros recibió el premio al mejor entrenador. Desde la organización se quiso destacar el carácter solidario de la competición, así como agradecer la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible su desarrollo. En este sentido, se trasladó un agradecimiento especial al Ayuntamiento de León, a Cáritas y a Asprona por su presencia, colaboración y apoyo durante el torneo. La clasificación final en el grupo A quedó de la siguiente manera Grupo A: 1º. Divina Pastora A, 2º. Los Adiles A, 3º. C.B. 6'25, 4º. Leonés A, 5º. Lioness Academy y 6º. Escuela RMD BF León. Y en el Grupo B: 1º. Sariegos, 2º. Maristas, 3º. Jesuitas BF León, 4º. Divina Pastora B, 5º. Leonés C, 6º. Leonés B y 7º. Los Adiles B.