El Real Madrid está, por primera vez, contra la épica

Publicado por Roberto Morales Madrid Creado: Actualizado:

Contra un Manchester City que necesita el milagro para no perder en cuatro días Premier League y Champions, el Real Madrid por primera vez se posiciona contra la épica para estar en cuartos de final (21.00, Movistar+ Liga de Campeones). Nunca nadie remontó al Real Madrid una ventaja de tres goles en una eliminatoria de la competición en la que siempre vuelve. Da igual el momento por el que transite. Siempre hay espacio para el regreso de la imagen del equipo que domina la historia del torneo. Con siete bajas, sin grandes referentes como Mbappé o Bellingham, tirando de la actitud contagiosa de un chico de 18 años, Thiago Pitarch, y el espíritu combativo de Fede Valverde en su noche más mágica, logró resucitar las peores pesadillas del City.

Sin confianzas, con la prohibición de pensar que nada está sentenciado, con capítulos en la memoria repletos de sufrimiento en el Etihad, donde solamente ganó en una de sus siete visitas (tres derrotas y tres empates) en el último precedente ante el City más endeble de Pep Guardiola, encarará el Real Madrid la vuelta. Con las bajas de Militao, Asencio y Mendy en defensa, donde es seria duda Carreras por una dolencia en un gemelo. También sin Alaba, aunque integre la expedición. Como Bellingham, que seguirá sin poder jugar en un centro del campo que tampoco cuenta con Ceballos, y Rodrygo cerrando un largo listado de bajas que merma por el regreso del referente goleador, Mbappé.

A Guardiola no le queda otra que admitir los errores que cometió en la ida y enmendarlos. Nunca ha logrado el técnico de Sampedor una remontada de este estilo en la Europa y es posible que deje a un lado los experimentos del Bernabéu para encomendarse a una táctica simple: poner a los mejores en su sitio. Ait-Nouri volverá al lateral izquierdo, O'Reilly pasará al centro del campo y, como no tiene un lateral derecho puro y Khusanov no convenció en el Bernabéu, Matheus Nunes jugará en esa posición, aunque la confianza en el portugués es escasa para un partido de esta envergadura y para frenar los contraataques del Madrid.