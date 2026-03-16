María Martín-Granizo, esquiadora leonesa: «El diploma olímpico me sabe muy bien y es un aliciente para trabajar por las medallas en 2030»

María Martín-Granizo luce en su cara la felicidad del trabajo bien hecho, de un diploma que espera convertir en medalla en los Juegos Paralímpicos de 2030.DL

María Martín-Granizo ha hecho historia para el deporte leonés. Nada menos que en unos Juegos Paralímpicos en los que debutaba y en los que fue una destacada protagonista. De la nieve de los Dolomitas se trae para León un diploma y el convencimiento de que en 2030 puede aspirar a metas mayores.

—¿Qué sensaciones te han dejado tus primeros Juegos Paralímpicos?

—Me dejan un sabor agridulce porque me salí­ en el Gigante. Pero de todos modos sí­ que estoy contenta con el trabajo que he hecho y lo que he demostrado. Yo creo que he estado al nivel y que todavía me queda mucho por mejorar, pero no voy a ocultar que salgo de ellos contenta.

—No se consigue un diploma todos los días. Y tú lo has logrado en tus primeros Juegos.

—Me queda ese sabor un poco así­ del Gigante, pero para conseguir un diploma hay que acabar entre los ocho primeros. Además, lo he logrado en una prueba como es el Slalom donde existe mucha competencia. Al final la verdad es que estoy bastante orgullosa. Mi categoría es supercomplicada y ver que estoy ahí­ en el top 10 que era mi objetivo desde el principio y además con un diploma olí­mpico, bueno, paralí­mpico en mi caso es algo increí­ble y me motiva mucho para seguir adelante.

—¿Con 19 años y en tus primeros Juegos, la competición por excelencia en el deporte?

—Al final es un evento muy grande. Ha sido una experiencia inolvidable y espero poder repetirla y con más experiencia en 2030 y a ver si sale mejor.

—¿Del diploma a las medallas en 2030?

—Sí, bueno. Yo desde luego me lo voy a currar todos estos años como he hecho ahora. Y tendré más experiencia que obtendré entre otros torneos en la Copa del Mundo. Por eso espero llegar a 2023 con más opciones.

—¿Seguirás con el Slalom y el Gigante o ampliarás tus disciplinas a la hora de competir?

—Bueno, a lo mejor probaré las disciplinas de velocidad aunque está por ver. Pero yo por querer sí­ que me gustaría

—¿Te has encontrado en los Juegos lo que pensabas?

—La verdad que sí. Ha sido una pasada. Yo me lo imaginaba bastante de este estilo. Es muy emocionante tener a toda tu familia en las gradas o a mucha gente animando, que esto no lo tenemos nunca en la Copa del Mundo. La verdad que eso me emocionó mucho, porque llegabas abajo cansada, pero escuchabas ahí a todo el mundo animándote y te dan ganas ya de reventarlo al final. También todo el ambiente de la villa. He disfrutado un montón de estos Juegos, la verdad que ya no solo a nivel de esquí­, también personal y del equipo. Lo hemos disfrutado todos mucho.

—¿Qué sabor te deja el diploma logrado en una final de competición de infarto?

—Mucho alivio, porque sí­ que es verdad que me dio rabia que Rieder me adelantara la posición en la segunda manga, pero bueno, también esta era muy probable porque es una esquiadora con mucha experiencia y estábamos a 29 centésimas, que no es nada. Pero bueno, mira, yo estaba detrás de la pantalla porque nos ponían como una tele para ver la carrera y estábamos todas las que teníamos como opción medalla o diploma esperando a ver cómo bajaba la sueca. Y cuando se salía la primera vez y cuando volvía a entrar pensamos todas ‘pero para qué vuelve. Mujer, si ya tienes muchas medallas, tira para casa ya’. Y luego siguió bajando y cuando ya hizo caballito en la puerta, ya, pues a ver, obviamente pensamos como, ‘bueno, pobre’. Yo creo que todas las chicas que estamos ahí­ nos alegramos bastante. Esto queda mal decirlo, pero es la realidad.

—¿Sabes que has hecho historia para el deporte leonés?

—Para mí León es la mejor ciudad de España. Ya lo he presumido alrededor de todo el mundo. Espero que haya llenado de orgullo a varios leoneses que por los mensajes que llegan, creo que sí y me hace sentir muy orgullosa. Yo quiero mucho a León. Es la mejor tierra de toda España, así que estoy muy contenta de poder representar a mis paisanos.

—Quedan cuatro años para los próximos Juegos. ¿Supongo que antes de que lleguen tendrás algún objetivo más?

—Al final seguir compitiendo en Copa del Mundo. Y el Mundial. Esta temporada me ha ido muy bien. A final, conseguir los dos podios en Copa del Mundo y este diploma paralímpico me impulsan a seguir a adelante.