La Ponferradina pierde a su faro para recibir el sábado a Unionistas CF

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Además de no ganar, la Deportiva se trajo otra mala noticia de Cáceres. Borja Valle vio en los últimos minutos del choque del Príncipe Felipe la 5ª cartulina amarilla de la Liga. Esto supone que el mejor jugador del plantel berciano tenga que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y se pierda el choque de este sábado (El Toralín, 21.00 horas) ante Unionistas CF. Además, Borja Valle se ha convertido desde hace semanas en un habitual mediocentro con el paso de los minutos de los distintos partidos, dándole otras opciones a Nafti. La ausencia del ponferradino podría abrirle las puertas de la titularidad a Calderón.

NO PARECE GRAVE

La recta final del encuentro ante el cuadro extremeño también dejó una mala noticia más como fue la lesión de Andoni López, que hubo de ser sustituido por Vasco. Preguntado sobre este particular, Nafti se mostraba moderadamente optimista: «Sufrió una sobrecarga en el glúteo que se trasladó al isquiotibial».

Unionistas podría tener la ausencia de Mounir para ese duelo.

ASUNTO ESQUERDO

El técnico franco-tunecino respondió así sobre un supuesto perdón a Esquerdo tras sus referencias a él al acabar el choque ante Atlético Osasuna Promesas: «Aquí no hay nada que perdonar. El fútbol da 1.000 vueltas de un día para otro. Hay necesidades de resultados… Esto no es yupilandia; hay que ser responsables. El partido pedía un Esquerdo y lo que pasó la semana pasada ya está olvidado. No soy rencoroso con los futbolistas y espero que ellos tampoco lo sean conmigo. Sabía que nos iba a dar ese temple y en 2 ó 3 situaciones llegamos con más claridad».