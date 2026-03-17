Recepción 'Real' para María Martín-Granizo

Marúia Martín-Granizo, detrás a la derecha de la reina Letizia en la recepción a los paralímpicos españoles.CHEMA MOYA

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han destacado el ejemplo de superación, compromiso y excelencia que representan los deportistas paralímpicos españoles, entre los que se encontraba la esquiadora leonesa María Martín-Granizo, durante la audiencia celebrada este martes en el palacio de La Zarzuela tras su participación en los Juegos de invierno de Milán-Cortina, donde han conseguido cuatro medallas.

Los reyes han felicitado al equipo nacional por la consecución de los cuatro metales, dos oros, una plata y un bronce, todos ellos de la esquiadora con discapacidad física Audrey Pascual, que suponen el mejor resultado de España en unos Paralímpicos de Invierno desde Salt Lake City (Estados Unidos) en 2002.

Han resaltado también la contribución de los deportistas a la proyección de los valores del deporte y de la sociedad española en el ámbito internacional y han ensalzado la labor de los equipos de promesas paralímpicas, iniciativa conjunta de las federaciones españolas y el Comité Paralímpico Español, orientada a la detección y promoción del talento deportivo con discapacidad, informa la Casa del Rey.

Al acto ha asistido la delegación española en Milán-Cortina, D'Ampezzo integrada por ocho deportistas que debutaban en los Juegos, la abanderada Audrey Pascual, Emilio José Redondo Simon, Higinio Rivero Fernandez, Javier Marcos Arteaga, la leonesa María Martín-Granizo Ferreira que se hacía con el diploma olímpico en la prueba de Slalom, Iraide Rodriguez-Mata, Alejandra Requesens Leibenger y Victoria Ibáñez Pérez-Maffei, que compitieron en las disciplinas de esquí alpino, 'snowboard', esquí de fondo y biatlón.

Poco después, la delegación ha sido recibida en el Palacio de La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

"Quería trasladaros el enorme orgullo que tenemos por veros competir, todo ese esfuerzo que habéis desplegado y la ilusión que se transmitía en las imágenes de toda la delegación española", ha dicho el presidente.

Pedro Sánchez ha tenido un reconocimiento especial para Audrey Pascual: "Reconociendo el desempeño de todos los deportistas, me gustaría hacer una mención especial a quien viene con un montón de medallas. Lograr una medalla de bronce, una de plata y dos de oro... Audrey, es un verdadero honor estar a tu lado y reconocer en ti a una referencia".

La esquiadora, a su vez, le ha hecho entrega de una camiseta del Comité Paralímpico Español.

El presidente del Gobierno también acordó de las familias y entrenadores que acompañan a los deportistas: "Todo deporte es un deporte de equipo, hay mucho esfuerzo detrás para que vosotros podáis desarrollaros como deportistas y mucho sacrificio por parte de las familias. Esas cosas no se ven hasta que uno va logrando los objetivos que os marcáis".