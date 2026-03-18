DEPORTE DE CONTACTO
Neyzan Alonso consigue dos medallas de plata
El deportista Neyzan Alonso se colgó dos medallas de plata en las dos modalidades de deporte de contacto que participó, concretamente en Kick Light y Light Contact. Intervino en dos campeonatos de un interesante evento de preparación de cara a afrontar los retos competitivos de esta temporada 2026 a las órdenes de su maestro Alfredo Arrojo. Esta cita deportiva contó con un buen número de participantes. El reconocimiento en forma de medallas demuestra su nivel.