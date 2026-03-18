Neyzan Alonso consigue dos medallas de plata

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El deportista Neyzan Alonso se colgó dos medallas de plata en las dos modalidades de deporte de contacto que participó, concretamente en Kick Light y Light Contact. Intervino en dos campeonatos de un interesante evento de preparación de cara a afrontar los retos competitivos de esta temporada 2026 a las órdenes de su maestro Alfredo Arrojo. Esta cita deportiva contó con un buen número de participantes. El reconocimiento en forma de medallas demuestra su nivel.