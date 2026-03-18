El Atlético Trobajo insiste en la formación de talentos femeninos

El Atlético Trobajo benjamín C consiguió su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión contra el Nuevo Recreo benjamín B (4-2), con tres goles de Raquel y un tanto de India por parte del conjunto trepalense, mientras que por parte del Nuevo Recreo Industrial marcaron Mario y Leo. El equipo dirigido por Efrén y Lourdes sigue creciendo. Celsa García se siente orgullosa de estas niñas que compiten y disfrutan del fútbol femenino siempre con mucho respeto y educación. «Bravo por ellas», afirma la exfutbolista leyenda del balompié femenino, que se dedica a la formación de talentos para que el fútbol femenino tenga futuro en León con jugadoras que se ilusionen con este deporte y su aprendizaje.