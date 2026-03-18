Diario de León

FÚTBOL. La cantera leonesa sube el nivel

El Atlético Trobajo insiste en la formación de talentos femeninos

Formación del Atlético Trobajo benjamín C.

Formación del Atlético Trobajo benjamín C.DL

Ángel Fraguas
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Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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El Atlético Trobajo benjamín C consiguió su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión contra el Nuevo Recreo benjamín B (4-2), con tres goles de Raquel y un tanto de India por parte del conjunto trepalense, mientras que por parte del Nuevo Recreo Industrial marcaron Mario y Leo. El equipo dirigido por Efrén y Lourdes sigue creciendo. Celsa García se siente orgullosa de estas niñas que compiten y disfrutan del fútbol femenino siempre con mucho respeto y educación. «Bravo por ellas», afirma la exfutbolista leyenda del balompié femenino, que se dedica a la formación de talentos para que el fútbol femenino tenga futuro en León con jugadoras que se ilusionen con este deporte y su aprendizaje.

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