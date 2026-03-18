Leire Blanco y Sara Aparicio, plata en el Nacional sub-18 de Antequera

Leire Blanco y Sara Aparicio, atletas ambas del CA New Runners, subían al segundo peldaño del podio en el campeonato de España en pista cubierta celebrado en Antequera. Leire Blanco lo hacía en la prueba de los 800 metros en la que firmaba su mejor marca personal con un registro de 2:13.42 poniendo la guinda a una temporada sobresaliente.

Su compañera de club Sara Aparicio también se colgaba la medalla de plata, en este caso en la disciplina de pentathlon en la que sumaba 3.648 estableciendo marca personal. Las dos atletas dejaron patente su calidad en el Nacional de la categoría celebrado en Antequera.